壮志高飞（首播）

Hub娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上8.00

前航空副驾肖默（郑恺饰）、航空公司太子爷夏宇（朱梓骁饰）和率真女飞行员吴迪（陈乔恩饰）因蓝天梦相遇，经历友情考验，爱情冲击，严格考核，最终成为优秀航空人员。

前线开讲2

8频道 晚上9.00

在竞争激烈的社会里，是不是只要付出努力，就能成功？学业成绩是否是唯一的求职评定标准？先天条件匮乏，输在起跑点上的人，突破局限、向上晋升的机会有多高？今晚最后一集的《前线开讲》，嘉宾孙政、王智荟、翁慧耘等一起讨论。

玫瑰奇缘恋与大明星（首播）

Ｕ频道 晚上9.00

泰国电视剧，讲述一场车祸让罗西塔意外获得触碰玫瑰，便能够预知未来的超能力。她预言当红男星特鲁斯会和有身孕的女人在一起，给特鲁斯带来不少麻烦，两人结下梁子。

鳄鱼拍档一家：宾蒂的婚礼

Crikey! It's The Irwins: Bindi's Wedding

TLC（新电信Ch254） 晚上8.05

宾蒂结婚了，埃尔文一家邀请观众到新郎与新娘最喜欢的澳大利亚动物园，一同远距观礼。

第三布局尘沙惑

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

大结局。第15集《对不起》讲述梓薇到安养院探望爷爷，却撞见大东，同时启逍也带着梓薇的妈妈出现，大东复仇的时机就要来临了。

明堂 Feng Shui

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

主演：曹承佑、池晟、金成钧。讲述天才相师朴载相和充满野心想称王者，为争夺风水宝地而斗争。