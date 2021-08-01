完成冠病疫苗接种 冯宝宝在槟城宅家种植蔬菜

马国人受疫情严重冲击，影后冯宝宝人在槟城，在当地怎么抗疫？

宝宝姐接受《新明日报》访问时表示：“我已注射两剂辉瑞疫苗，庆幸没有发烧或不良反应，平时也不喜欢外出、除了看中韩电视剧外，会在阳台种植蔬菜、天天浇水看着它成长、十分兴奋。”

马国小市民因疫情来袭丢饭碗、很多过不了日子，升起“白旗行动”向老天投降。

宝宝姐闻言说：“我有响应朋友主办的慈善活动捐献，义演却没有精神承担了，每一次演出台下看似轻松、其实很费劲，从事了一生演艺工作、现在是时候随心所欲过日子啦。”

接拍《杀》剧全因四哥

好戏的宝宝姐近年绝少接戏，接拍《杀出个黄昏》只为谢贤（四哥）！

她说：“我们相隔一甲子（60年）后再次合作，心中多了一份珍惜，虽然辈份有差距、但我红得早，趁两个同是上世纪旧粤语片年代的演员还健在、就为了纪念香港粤语片的情怀、一份观众仍留存心中对那年代美好的回忆，合作已比电影本身多添一层意义......”

首合作仅5岁演他‘儿子’

忆述首次与谢贤合作时，是光艺影业公司出品的《连理枝》，宝宝姐说：“我扮演他‘儿子’、当年只有5岁。”

如今再合作《杀》，宝宝姐所诠释的角色“蔡凤”曾是杀手、与田立秋（谢贤饰）和叶一丛（林雪饰）同为一伙。金盘洗手后、“蔡凤”经历当上单亲妈妈、在庙街经营歌厅夜总会，与儿媳及孙子同住，婆媳关系失和，导致后来被迫卖掉房产、结束生意、提早搬进老人院，当“蔡凤”知道旧拍挡生活潦倒、重新集合“杀手三人组”......

不为‘过戏瘾’接工作 角色分量成考量

“蔡凤”一角际遇曲折，有令宝宝姐过足戏瘾吗？

“我从不会为自己‘过戏瘾’而接一份工作；”宝宝姐说：“我是职业演员、只会考虑能为该剧本起到什么作用，若角色的分量是谁都可代替的、我宁可婉拒。”

问起印象，宝宝姐说，年轻时的四哥Daddy（昵称）无论走路姿态丶衣着品味皆出众又无人能及，“到了他这年龄仍能保持这个身材绝非易事、必须持之以恒缎练。他说这一生从未做过演员之外的任何工作，所以面对观众时必须穿得仪表出众以示尊敬别人。我明白话中所包含的痛楚、快乐、无奈与空虚。”

不过，拍完《杀》她便飞回马国，没机会看试片，香港7月中旬已放映，本地因排片问题，恐得延至9月23日。

问起儿子，宝宝姐透露，长子当副导演多年，2015年她拍《妈咪侠》，长子就是副导演，母子工作时，儿子还尊称她“宝宝姐”；热爱美术的小儿子不时会寄作品去参加艺术展，宝宝姐希望对方多吃好料，说：“我下厨时也会拍下步骤、分享烹饪心得、希望他懂得自己煮、少吃点外卖......”慈母心溢于言表。

