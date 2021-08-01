《扫毒3》拍摄团队撤离泰国 损失174万元

（香港讯）集合三大影帝郭富城（城城）、刘青云和古天乐（古仔）主演的寰宇新片《扫毒3》，原定于泰国拍摄主要外景，不过却因当地疫情严峻，电影公司决定“壮士断臂”，改在香港搭建“巨型泰国村”。香港《东方日报》报道，电影公司如此一变，损失近千万港元（至少174万新元）。

城城、刘青云和古仔早前到云南西双版纳为《扫毒3》开工，原本该片主要取景地为泰国，据悉电影公司也已派出大批工作人员到当地为该片做前期工作及搭景，可惜当地疫情越来越严峻，考量各方因素，电影公司最终决定放弃所有已做好的前期工作，改返香港开工，并火速物色了新界一个50万尺的地方；与此同时，电影公司于大陆制造“泰国村”所需要的道具及大型布景装置，将以船运到港，在该地搭建“巨型泰国村”。

据悉，《扫毒3》于大陆的拍摄经已完成，三维影帝也已返港，古天乐前天出席活动，城城和刘青云则留家休息。

记者就取景由泰国改为香港、损失近千万港元一事，向电影公司老板林小明求证，他说：“是改成在香港搭大型泰国村来拍。至于损失几多不好提，总之是一个大的数字。”

郭富城难得回港 被拍到外出处理公事

城城难得回港，前天（7月30日）被拍到外出到公司处理公事。

他在新戏中饰演卧底，为了入戏性格也变得极之沉郁，于社交网多次上载入戏后露出的深邃眼神及憔悴状态。

他曾留言指为演好角色不怕辛苦，只想努力做到最好，不少网友更指他这次的演出加上少演反派的刘青云，绝对会掀起斗戏连场。