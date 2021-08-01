名厨Wolfgang Puck纪录片上线 最难吃一餐是……

本地有两家餐厅能看到Wolfgang Puck的名字，你是否听过或是光顾过？

这位美国名厨来自奥地利的一个农村，年幼时为了逃避继父的家暴，14岁就在厨房打杂，之后到法国学厨艺，最后再到美国当厨师。他真正让大家看到实力，是在开了Spago这家餐厅，受到广大好莱坞明星青睐之后。

这部纪录片跟随着他成长的脚步，却不只在看他的人生，以至他对整个美国饮食文化的改变和影响。

纪录片导演David Gelb曾执导深受欢迎“Jiro Dreams of Sushi”，他对纪录片的热情打动了大厨Wolfgang Puck，决定授予他制作关于他一生的纪录片。

两人早前接受媒体越洋群访，谈关于这部纪录片的制作。

名厨也碰钉 杂志推荐餐馆让大厨后悔莫及

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zaobao.sg记者刘永健向两位提问关于这辈子吃过最棒和最难吃的一餐，大厨表示他这辈子吃过太多好吃的东西，真的难以择其一。但是他也举例，简单如：11月份到意大利的某个小镇吃撒上刚出土黑松露的意大利面，其实就是非常美味的一餐，让人久久不能忘怀。

“我在全世界各地吃过的美食多不胜数，真的太多了。”大厨Wolfgang Puck表示。

他当然也吃过很多难吃的东西—— 有次和朋友相约到佛罗里达州某家被杂志推荐的餐厅（大厨怀疑该厨师是作者的男友）吃饭，他点了一条鱼而朋友点了一盘牛排。

“我的鱼太腥了，我真的不懂怎么办。于是我把它弄碎然后将它跟其它食物混在一起，当作我吃了。我的朋友更绝了，她将整片牛排放入自备的密封袋，然后跟他们说因为太美味所以都吃光了。后来她将牛排带回家丢了，一口都没吃。” 大厨回忆到。

对导演David来说，最棒的那一餐来自他的母亲。他的母亲是一名美食作家，也是一个厨师，但重要的是属于他和她家独有的味道。有趣的是，对他来说最难吃的一餐来自自己——用料失误导致意大利面变味，导致他和太太好几天都无法忘记那“怪”味道。

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第一场电视直播 大厨搞“砸”了？

大厨被誉为第一位征服电视平台的电视，高峰期几乎天天能在电视上看到他的烹饪节目。但每一个人都有第一次，来自奥地利小镇的他，第一次上电视节目直播前心情是怎么样的？

他回忆到：“我上的第一个节目是个早晨节目（AM Los Angeles），当时的主持人请我为他们做蛋饼做早餐。于是我准备好一切用料，赶到位于郊区的电视台才发现，竟然忘了带鸡蛋。最后虽然有惊无险，但是让我印象非常深刻，冒了一身冷汗。

大厨还有哪些有趣分享？他一路如何从学徒来到自己现在的位置？《Wolfgang》已经在Disney+上线，观众可通过Disney+平台观赏。