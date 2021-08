不知不觉,“Ah Boy”廖永谊与虞姓会计师女友已交往两年,他接受《联合早报》访问时说:“我等不及了,想结婚。”

廖永谊今年9月过36岁生日,他说:“原计划35岁或36岁结婚,不过现在因疫情,也没法结婚。”他的女友持工作准证在本地工作,他说得去询问能否结婚。由于疫情,女友好久没回马来西亚探望家人,“她透过视频与家人聊天,表现得很坚强,不想让家人担心,放下电话就落寞,我知道她很想家人。”他希望疫情早日过,可以陪女友回去探亲。

廖永谊最近搬一箱冷冻鱼时,不慎松手遭鱼箱重砸压伤,去医院照X光,医生指出他右手近尾指手骨断裂,将他转往骨科,他这一两天将再到医院进一步诊断,看是否须要动手术,他说:“能打石膏最好。”手受伤带来一定的不便利,但有女友照顾,也积极面对,不时在个人社媒放闪两人的甜蜜时光,包括女友在包扎绷带上绘上七彩图案。

廖永谊上一次在韭菜芭城隍庙歌台即兴表演“公主抱”,结果83公斤的刘玲玲将他的右脚坐断。也难怪他笑说大概每年会受伤一次。疫情影响了拍戏,他努力直播维持生计,透露每周直播4到5次:“担心大家看腻了我。”

MV唱英文歌得恶补

疫情中他也挑战美国已故乐坛天王Michael Jackson(麦克杰逊)演唱的《拯救世界》(Heal The World),他为本地民众联络所的Kolam Ayer Youth Network录制了两支MV——《拯救世界》与“Together We Can”,MV上周五已在Kolam Ayer Youth Network面簿推出,廖永谊说:“我唱歌功力不好,有难度。”他不讳地说自己是中文派,唱英文歌得恶补。他说:“《拯救世界》彩排时很顺,正式录制时却一直NG,重录了20多次,唱到沙哑。”另一首是经典国庆歌“Together We Can”,他说与冯靖莹一起唱,“我把有难度的交给她,她是专业的。”

两支MV要鼓励疫情中的国人,并呼吁大家留在家,保持社交安全,他觉得能参与特别有意义。

李国煌片中“太太”

为MV弹键盘

《拯救世界》的和音与吉他由赖俊元负责,弹琴则是《我们的故事》系列里的“阿凤”——演出李国煌太太的本地演员薛素丽。薛素丽对本报说,三四岁开始学钢琴,并考获8级钢琴文凭,她为《拯救世界》弹键盘。她认为平时在面簿弹琴,节奏可自己控制,但录制《拯救世界》就得与其他人配合,“我准备的Key太高,就降Key,不过整个效果出来很好,看了很开心。”

薛素丽曾与廖永谊合作5频道犯罪题材剧,后来因《我们的故事》系列而变成好友。她中学常在学校的礼拜(Church Service)演奏钢琴,“为表演而弹琴,《拯救世界》还是第一次。”她说接下来也许会练习唱歌,在面簿挑战自弹自唱。