陈之财装置艺术 于新加坡科学馆展出

陈之财的《我的小红点——珊瑚公园》辗转全岛五个地点展出，如今终于在新加坡科学馆落脚，并于昨天（8月1日）正式开放。

陈之财于2020年11月开始展出《我的小红点——珊瑚公园》装置艺术，如今已经累积14万人打卡，展出的56个作品正好配合今年国庆56周年。每个作品都有一段名人宣言，为作品写下宣言的有柔佛州公主端姑阿米娜、美国前总统奥巴马妹妹玛雅·苏托洛、不丹前教育部长以及众多本地艺人。

《我的小红点》结合了不同平台帮助学前儿童更快吸收，学会环保。平台包括图书、动漫、游戏、线上故事以及这项装置艺术，据统计平台已达到130万浏览量！

陈之财认为，环保是个枯燥的话题，因此希望通过装置艺术这些有趣的方式，能在小朋友心中“埋下”环保意识的种子。

曾经历3次天灾

陈之财为何对环保、爱护环境等课题如此“情有独钟”？陈之财向《新明日报》述说自己曾经历的三次天灾。他曾在日本亲身经历地震，后又经历台风，就连2008年的汶川大地震他也前往灾区赈灾。“这些经历让我看到自然灾害的威力，那是我第一次离灾害那么近，感到很无力。”

相信这三次经历让他深深体会到人在自然灾害的渺小、无力，这让他更加希望通过爱护环境然后减少自然灾害。

选珊瑚作为展览主打

至于为什么选择珊瑚作为展览主打，陈之财表示自己之前做过许多功课。他说，选择珊瑚的原因，是因为珊瑚作为食物链底层，一直在为海洋默默贡献感动了他。此外，珊瑚的变化还取决于海水的酸碱度，“珊瑚就像海水探测器一样，而且好好培育的话，还能够成为一道天然的防护墙，抵挡大浪。”而最让他惊艳的是，珊瑚只在死前会格外美丽，最后变白再彻底死去，“就像昙花一样。”

陈之财还提到自己对珊瑚公园的愿景，“我的终极目标，是有一天能把‘珊瑚公园’做成一个主题公园。”