破禁忌农历七月拍电影 李国煌5抗疫方案拍《团圆饭》

先硬碰冠病疫情、再撞农历七月，本地笑星阿哥李国煌投资拍《团圆饭》5抗疫方案闯难关！

5抗疫方案包括：拍摄时分房、分组、分人数、没收手机，避免拍动作戏发生肢体碰撞！避免肢体碰撞，考量有二：其一是照顾“安全距离”，其二是鬼节不宜“开打”！也因为疫下拍戏，国煌不讳言进度较正常情况下慢了50%，但为确保大家平安，这也是必须的！

身为贺岁片《团圆饭》投资人兼演员的李国煌昨午（8月1日）接受《新明日报》访问，坦言入行以来，首次在农历七月拍电影！

“按照民间习俗，农历七月不拍电影，担心若有莽撞，会得罪‘好兄弟’，今年拍《团圆饭》确实撞到鬼节了。”

不过，国煌自我安慰，《团》赶在农历七月之前开镜，不算“撞到正”，来临星期天（8月8日）正式踏入鬼节，国煌会要求剧组拜拜保平安。

本地目前本土病例天天破百，“非常时期”尽管拍的是喜气贺岁片，内心还是如十五个吊桶七上八下。

抗疫要求严 尽量不碰面

1）台前幕后人员“严格分房”，若非必要不碰面；

国煌表示：“在筹备拍摄前，剧组人员到场打点一切，一完成就撤离现场，绝不停留。”

“《团》演员则在指定会厅内守候，一旦可出镜才亮相，避免台前幕后两派人马‘见到面’。”国煌透露：“像导演王国燊与其他工作人员都通过‘遥控’方式与演员沟通，尽可能不出现。”’

2）拍摄前到固定地点集合，除了戴口罩、消毒，也在工作人员监督下，进行冠病自我检测。

3）拍摄午膳时，工作人员“分组”、“分时间”，到MBS酒店一固定会厅“解决”祭五脏庙。

4）拍摄之外不允许脱下口罩，不过国煌说：“若戴了一整天口罩实在受不了，去室外透透气，喝水解渴时，可暂时脱下口罩。”

5）临时演员必须没收手机，避免自拍时出现防疫破口。

国煌表示，《团》在滨海湾金沙“包”下一层楼为《团圆饭》拍摄，金沙相关部门人士同样严阵以待，随时督场，确保一切拍摄在平安无恙下进行。

国煌：多拍电影为业界注强心针

疫下拍电影，业者闻之色变，国煌不退缩，记者赞他是“勇敢的人”，他笑着解释：“不是勇敢啦，疫情下电影业者没得开工，若能多一两部本土电影，也算是为本地台前幕后人员注射了一支强心针。”

其实，《团》另一挑战也包括调适演员档期，男一王冠逸红人满档，他必须在8月14日拍完所有戏份，15日离新飞中国接新戏，问起中国女星刘雅瑟来新搭档冠逸，拍戏会否水土不服？

国煌说：“他们都很有自己的想法，目标是把每一场戏演好，两人的表现非常好，一点问题都没有。”

