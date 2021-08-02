李智凯东奥夺鞍马银牌 彭于晏贺：完美落地

（台北讯）台湾“鞍马王子”李智凯在昨天（8月1日）在东京奥运赛场上，靠着高难度的“汤玛士回旋”拿下银牌，这同时也是台湾奥运体操史上首面银牌。李智凯不仅写下历史，也在金马留下纪录，他曾在2005年金马奖最佳纪录片《翻滚吧！男孩》里担任主角之一，而在2011年电影《翻滚吧！阿信》里饰演李智凯教练林育信的彭于晏也在第一时间传讯祝贺：“恭喜智凯，完美落地。”

导演林育贤2005年纪录片作品《翻滚吧！男孩》呈现宜兰县罗东镇公正国小体操队训练、比赛的情形，其中一个男孩就是李智凯，当时还是小学生的李智凯被问：“你喜欢体操吗？会一直练下去吗？”他回答：“当然！我们要一直练一直练到去参加奥运会！”如今成真了甚至夺牌，让林育贤昨晚也忍不住在面簿发文：“李智凯哭了，我猜我哥应该也去后台哭了，你们已经很棒了，看你们相拥那一刻，我都跪在地上哭了。智凯想拿金牌，你们都拼尽全力了，三年后我们一起去巴黎陪你们拿金牌！”

他还写道：“如果一生只有一次翻身的机会，那只能用尽全力！谢谢你替我们做到了！憋了45秒换你完美落地，值了。”

《翻滚吧！阿信》是以李智凯的教练、林育贤亲哥哥林育信为主的真实事迹改编故事，由彭于晏饰演林育信，剧情主要环绕在体操前国手林育信的成长故事，描述他从小刻苦训练、青少年时期叛逆迷失，到最后重拾体操热情的过程，而此次中华队体操总教练便是由林育信担任。