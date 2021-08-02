林俊杰卷入吴亦凡风波 发三点声明：即刻提告！

（综合讯）林俊杰衰卷入“吴亦凡拘留风波”，发三点声明回应：即刻提告！

上个月爆出桃色丑闻的艺人吴亦凡前天因涉嫌强奸罪遭大陆警方拘留，震惊演艺圈。不料，大陆网民间流传吴亦凡供出“同伙名单”，名单上至少有两个名字，包括林俊杰。林俊杰所属的“JFJ Productions”昨天（8月1日）透过上海的律师事务所发出声明，严正表示：“网路并非法外之地，一言一行皆有责任！希望与大家共同营造文明、健康、清朗的网路环境。”

声明中，先列出一长串网民用户的账号，痛斥其散播不实言论，对林俊杰的名誉构成严重的侵害。名单中，有新浪微博、豆瓣、百度贴吧、小红书、抖音等平台的28名网民的账号。之后，再列三点声明，第一点为：“严厉谴责一切针对林俊杰先生的侵权行为，请涉嫌侵害林俊杰先生名誉权的网络用户立即删除、停止传播针对林俊杰先生的不实信息，并停止一切涉嫌侵权的行为。”

第二点是：“针对涉嫌侵害林俊杰先生名誉权的网络用户，本所接受林俊杰先生授权已完成相关证据固定，并即刻提起诉讼程序。”最后一点写道：“本所将密切关注网络舆情，对侵权行为进行持续取证，并追责到底，以维护林俊杰先生的合法权益。”硬起来对抗网上的恶意留言。

完整报道，请翻阅2021年8月2日《联合晚报》。