吴亦凡因“未成年”粉丝被捕 手机记录、酒店影片成证据

（综合讯）男星吴亦凡桃色风波越滚越大，传涉嫌“权色交易”“性贿赂”“迷奸”“群交”等9项罪，其中包括他和一名未满14岁的女粉丝发生性关系，遭到北京警方刑事拘留，警方已掌握证据，包括还原其手机聊天记录及酒店影片等。

网传囚服蜡像是假的

吴亦凡被拘后，网友发贴文称上海杜莎夫人蜡像馆中吴亦凡的蜡像已经换成囚服，并附上有关照片。2日，杜莎夫人蜡像馆现场工作人员澄清，吴亦凡的蜡像早前已被撤去，而网传的囚服蜡像是假的。

吴亦凡曾澄清自己没有过选妃、诱奸、未成年这类行为，“请大家放心，我会自己进监狱，我对自己的所有话负法律责任。”网民赞吴亦凡预言成真，还翻出他数年前在电影《夏有乔木雅望天堂》的囚犯剧照。

都美竹回复三流泪表情图

吴亦凡虽是加拿大籍，但在中国犯罪要在当地接受刑罚，中国传媒就吴亦凡被捕联络都美竹，她回复三个流泪表情图案。

全球2日疯东京奥运赛事，网友却发现吴亦凡与工作室的微博账号均遭官方撤销，微博账号“Mr_凡先生”“吴亦凡工作室”被全面清空，他不仅微博账号遭到注销，在QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐等音乐平台的数码歌曲也全遭下架，网友留言嘲讽“真的查吴此人”、“吴影吴踪”。

过去像是郑爽、范冰冰、罗志祥等人虽然惹来骂声，但微博账号没被注销，如今吴亦凡的账号被锁，秒登微博热搜冠军。吴亦凡整个人就像是凭空蒸发，网友直呼是见证历史，还说：“这都不须要说究竟判几年，也跟死刑没区别。”

另外，中国女星马薇薇、女作家六六、前时尚集团总裁苏芒三人的微博账号，8月1日也因违反社区公约被禁言处理，他们之前曾就吴亦凡事件发表诸如“还有比明星x粉更好的粉丝福利么？”等不当言论，公开力挺吴亦凡。