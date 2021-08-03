河正宇爸播种小39岁女友 遭控强制堕胎未遂罪名

（首尔讯）韩媒“Dispatch”爆料，参与过韩综《花样爷爷》的76岁资深演员金容建，与现年37岁的女友2008年在戏剧杀青宴上相识后开始交往，这名小他39岁的女友在去年3月怀孕，但金容建觉得年事已高，无法照顾刚出生的孩子，因而不要小孩，伤透心的女方觉得自己13年来一直躲躲藏藏谈恋爱，决定要守护肚里的孩子，她觉得金容建不负责任、很自私，在上个月24日以强制堕胎未遂罪名提告，金容建最近被警察传唤完成调查。

金容建回应媒体：自己在今年5月底已告诉女方，会支持她生下小孩，因为他高龄得子，一开始觉得很慌张，说服女方的过程提高声量，如今盼能化解误会。

金容建与影帝长子河正宇（43岁，本名金圣勋）、演员次子车贤宇（本名金英勋）都活跃于娱乐圈，他与两人的生母早于1996年离婚，因此感情纠纷不存在外遇问题。金容建的律师告诉韩媒“edaily”：爸爸在5月已告知两个儿子喜讯，他们极度赞同，回复“很棒的事情”“是值得庆祝的事”，金容建因而获得勇气。

韩媒“Star Today”查证时，河正宇的经纪公司却回应，“河正宇本人不太清楚，这是关于父亲的私生活，没有什么能回答的。”车贤宇也对韩媒“Osen”说，“对父亲发生婚前怀孕一事没什么要说的，抱歉。”