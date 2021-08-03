吴京谈已故好友泪崩 难忘恩情：我欠他十部电影

最近接受中国媒体采访时谈到已不在人间的导演好友，中国男星吴京突然情绪失控：“我不录了！”四个字的背后，其实藏有一段亦师亦友的深厚男人情谊。

香港陈木胜导演遗作《怒火》日前在中国大陆上映，吴京作为陈木胜生前挚友，虽没演出，却主动接受媒体采访为影片宣传，非常罕见。当他谈到陈木胜时，双眼通红，无法抑制情绪，哽咽地说：“”对不起，我不录了。”

谈到陈木胜，吴京一时情绪激动，无法继续访问录影。（视频截图）

稍后心情平复，他再次受访，被问及对陈木胜的印象，他只回答三个字：“谢谢你。”短短三个字，包含了吴京对陈木胜的感激之情。

提携之恩 永记心头

陈胜木去世时，吴京曾在社交媒体发文，说会将与陈木胜的点点滴滴永记心头。简单的一句话包含悲伤与遗憾。回顾吴京出道过程，可以发现陈木胜对他不仅有过提携之恩，两人更是交情深厚。

陈木胜（右起）和甄子丹、吴京合作过不少电影。（互联网）

吴京入行早期都在摸爬滚打时，陈木胜就对他特别照顾。他导演的电影《男儿本色》《全城戒备》《新少林寺》《危城》都安排吴京参演，给他发挥空间。吴京就是凭《男》入围2007年金马奖最佳男配角，引发更多关注。

陈木胜对吴京照顾有加，全是出于欣赏，也曾公开夸奖吴京从5岁开始长年练枪的恒心。之后，陈木胜给过吴京忠告，要他回大陆发展。

吴京采纳意见，在2007年后也开始尝试当导演。2015年，吴京第二次自编自导自演军事战争片《战狼》，陈木胜曾在剧本上给予他很大帮助。吴京凭该片入围百花奖最佳导演、华鼎奖最佳编剧奖、最佳新锐导演奖。

腿伤接戏 话少情深

吴京后来拍摄《战狼2》，尝试突破自我。拍好之后，陈木胜和他的御用动作指导李忠志陪着吴京看了三天的成品，提出了很多宝贵意见，吴京后来在片尾特别向他们道谢。

对于陈木胜的帮助，吴京心存感激。2015年，他拍完《战狼》后，膝盖受伤，做完手术，他休息静养。许多导演都想邀请他拍戏，都被拒绝。陈木胜不知情，问他是否愿意演出《危城》的配角，吴京二话不说就答应了。很多人那时以为陈木胜给了吴京很高的片酬，才让他甘愿担任配角。

吴京出演《危城》配角，让外界以为陈木胜付他高片酬。（剧照）

在《危城》中，陈木胜依旧照顾吴京。虽然是配角，吴京的戏份可不少，更有一人对抗数十人的场景，场面极其激烈。明明是配角，吴京却被陈木胜捧成了主角的样子。片中，吴京和演他师弟的彭于晏打戏很多，衣服拍湿了一件又一件，陈木胜感谢吴京，直言他是武打戏中最辛苦的一个。

吴京（左）和彭于晏在《危城》中有多场辛苦的打戏。（互联网）

后来一次采访，主持人问吴京：“你的腿受伤后，拒绝了很多导演的邀请，为什么愿意去《危城》饰演一个小角色，导演给了你多少片酬啊？”吴京只是回答：“因为我还欠他10部电影。”如此话少情深的兄弟情，真是令人感动啊！

陈木胜去世前，一直在忙《怒火》，吴京曾到片场探班，给予关心，他应该很庆幸不留遗憾。虽然吴京欠陈木胜的十部电影再也还不了了，但这段亦师亦友的感情，已成为电影圈佳话。