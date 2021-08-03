淡出演艺圈打理家族生意 郑展伦不迷恋歌手时光

郑展伦不恋战乐坛，技痒会听歌解瘾，认为每个阶段有应该要做的东西：“经历过的东西影响我往前进”。

唱红《我会用真心填满你的孤单》《如果你不小心想起我》等金曲的郑展伦曾唱而优则演，不知不觉淡出演艺圈已有多年，他目前帮忙经营家族包点生意。今早（8月3日）做客电台96.3好FM DJ安娜的节目“娜些人娜些事”时，郑展伦被网民问会否想念当歌手的那一段时光？他直言不会，认为每个阶段有应该要做的东西，“经历的东西影响我往前进”。

郑展伦是新美兴食品工业集团第二代接班人兼董事，他与家人一起打理家族生意，据悉郑展伦是负责行销工作。

他今早在节目上表示，八九十年代歌手的身份让他在写作部分打下了很好的底子，“尤其写稿部分。我之前还有帮付费电视写预告，之后一直在想我是什么时候学会这些的？应该是在当歌手的时候。”

当年不适应双重身份 有歌手包袱低头送货

他坦言，前几年必须兼顾家族生意和歌手的身份时很辛苦，甚至觉得身份有点错位，但他一直很清楚歌手的工作只是兴趣、副业。

“我晚上在节目中（以歌手身份）亮相，之后会到父亲的咖啡店捧咖啡。那时有歌手的包袱，很难去调适，我没想到这么快被大家认识。那时超市也很难找到员工，所以必须亲力亲为，我当时送货到超市时头是低低的。”

之后他才开始慢慢接受自己的“双重身份”，也必须懂得如何瞬间切换这两个身份，时而白天工作晚上录音，时而跑台后就去送货。

一次，他甚至开着冷房车到录音室，将冷房车停在录音室附近的停车场，车内的冷气开着，他则有些匆忙地在两小时内完成录音工作。他淡笑说：“我还没有尝试过当小开的滋味！”

不后悔曾当歌手

如今回首当年，他表示不后悔曾经当歌手，因为唱歌是自己喜欢的，尽管如此奔波，但年轻时也不觉得累。

他也说，其实当歌手是郑爸爸所“无法掌控”的：“他对每个孩子的规划有想法，但歌手是他意料之外的部分。有一次公司发生一点事情，他问我我在哪里？当下会觉得愧对公司。”

卸下歌手的身份之后，他表示很少会歌瘾犯、技痒，“有的话，听歌就行。现在听歌会更多样化，会欣赏很多音乐的风格。自己唱的时候只有一种风格，现在听歌什么口味都能接受。”

想重温郑展伦的访问，可浏览96.3好FM面簿www.facebook.com/963haofm。