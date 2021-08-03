拍抗疫片《中国医生》 导演刘伟强：向钟南山取经 40医护现场指导

影坛大腕导演刘伟强拍《中国医生》向锺南山教授取经、40医疗人员现场指导！

以武汉抗疫为故事主干的《中国医生》目前中国热映，票房直逼13亿人民币（超过2亿7200万新元），《中》影片突显分秒必争、救人刻不容缓的医生纪实，拍《中》面对最大的挑战是什么？

刘伟强接受《新明日报》访问时有感而发：“这不是一部电影那么简单，这是我们人生中所经历一个很大的事件，中国人一起去面对这个事件，通过电影统统拍出来，挑战很大......”

他回想《中》拍摄时，剧组数百人一边防疫一边拍摄：每两周全组做一次核酸检测，每一个出入口严格检查、每天用消毒水擦擦擦，再用紫光灯杀菌两小时......确保无一人染疫，彻夜难眠。

无论是项目本身的意义、抑或面临的防疫压力，拍《中》都是一个输不起的使命。

“拍摄《中》时大概有三四十名医务人员在现场指导，我们拍摄用的那些医疗器材全都是真的！”

据悉，锺南山教授看了《中国医生》大赞非常真实，刘导演与锺教授有深入交流冠病实际救护情况吗？

刘伟强忆述：“去年6月底我就去了广州，和锺南山院士以及援鄂医疗队见面，其中就包括桑岭，还参观了很多医院和ICU病房，锺南山教授就像一个偶像，当年他如何战胜沙斯、现在他如何面对疫情！武汉发生疫情，锺教授第一时间坐高铁过去，他很厉害，很有力量。见了他之后，他给了我很多信心去拍这部电影。”

《中国医生���武汉首映当天，刘伟强坐在200多名医护人员中间，心情忐忑：“周围都是专家，要是影片里出现不专业的医疗细节，我的脸就丢大了！”

看首映时，刘伟强自己看哭了，银幕上发生的，都是大家正在承受的真实的煎熬。

敬佩众演员“耐操”

谈到选角，刘伟强赞张涵予拿捏的原型人物张定宇院长，“因为不露脸，只露眼睛，要很有功力，才能用眼睛去演戏。张涵予为演好角色，特地去武汉金银潭医院和张院长相处几天，观察张院长的背影、走路、眼神，去体会角色当时的状态，完成度非常高。”

提到女星袁泉，他说：“袁泉收工之后还要去练如何操作ECMO（体外膜式氧合器）、如何插管，演员身穿三层防卫服，不透风，每天开工一小时后，全身就会湿透，出汗之后很快会虚脱，会中暑......”

对于演员如此“耐操”，刘导演深表佩服、由衷感动。

易烊千玺无偶像包袱

顶级流量易烊千玺饰演“年轻医生”，会有偶像包袱吗？

“千玺是一个很有灵气的演员，话不多但特别认真，在学习医疗知识时马上就能做得像模像样，真的很难得。”

《中国医生》很卖座，但对于刘导演而言，比票房更重要的，是让千千万万观众看到这部电影，“透过《中》可以看到很多无私的医务人员对病毒的抗疫，所有人一起面对疫情，就是我们不怕，我们一起用很正面的态度去抗疫！”

《中国医生》将于本周四（5日）隆重登陆狮城。