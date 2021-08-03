合体崇喆国庆演唱会献唱 陈一心：唱华文歌是种挑战

小情侣陈一心和崇喆将在国庆日线上演唱会上合体，合唱卢广仲的《几分之几》，陈一心受访时说：“演唱中文歌曲对我来说是一种挑战！”

这是陈一心和崇喆自公开恋情之后，首度在荧幕上合唱，她透露选择《几分之几》是因为自己很欣赏卢广仲，“我很少听中文歌曲，这首歌是少数中的其中一首，我觉得歌词很有意思，我和崇喆都很喜欢。”

她平时多以英语沟通，演唱中文歌曲对她是一种挑战，但她十分珍惜这次的演唱机会，“接到邀请时我们都感到十分荣幸，但答应之后开始觉得压力，毕竟是国庆日耶！想到要跟那么多专业的人合作觉得有些压力。”

接下任务时陈一心在峇淡岛拍戏，因此和崇喆只能通过视讯来练歌，“但是因为网络不稳定，过程中困难重重！很感谢这期间工作人员对我们的包容和体谅。”

两人已在滨海湾花园完成歌曲的MV拍摄，问及曲风和MV风格，陈一心说：“我们为歌曲加入了一些R&B元素，MV也不是太甜蜜的风格。”是否对成品感到满意？她笑说：“我不知道自己表现得如何，但我为能够完成这次作品感到自豪，也很感激有这样的机会让我们挑战自己的能力。”

能和男友在国庆日演唱会上合作，对陈一心而言也是非常难忘的事，“能参与国庆已经是梦想成真，更何况是跟崇喆一起分享这个舞台，很温馨很难忘。”

喜欢崇喆贴心

陈一心和崇喆在一起超过两年，两人在今年3月公开恋情后不时在社交平台上放闪，但原来两人都是害羞的人，陈一心笑说：“他知道我会觉得尴尬，才故意写下那些肉麻的留言！”

她透露两人因为个性使然，不太习惯外放的表达方式，“崇喆其实不善于表达，我们是经过一段时间，才找到如何以情侣的方式相处，而音乐就是我们的共同语言。”

至于欣赏崇喆哪一点，陈一心说：“他非常贴心，我是容易焦虑的人，而他总是能轻易地让我平静下来。”