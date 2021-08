少女巫师 驱魔中成长

少女巫师贾斗心

可在爱奇艺国际版应用或iQ.com收看

一个巫师少女和一个不相信鬼怪的男生相遇,他们会对彼此的生活起着什么影响?

《少女巫师贾斗心》是结合奇幻、悬疑和爱情的韩国剧集。女主角贾斗心(金赛纶饰)的外婆和母亲都是巫师,她也背负巫师的命运出生。斗心8岁那年,跟随外婆外出时,外婆发现附近有恶鬼,带着斗心前往抓鬼,却意外失手,不仅让恶鬼逃走,外婆也因此重伤死去。

守住18岁,就能幸福

这个恶鬼专门盯上成绩差的学生,附在他们身上,诱导他们自杀。恶鬼在外婆死前摞下狠话,“斗心18岁时,我一定会上她的身折磨她”。

外婆留给斗心的遗言是:“如果你能守住你的18岁,就能幸福绵长。”或许是外婆的死带来的创伤,斗心一直不愿承认自己的巫师能力,只想过平凡的生活。

斗心如今已是18岁少女,她转校到首尔的名牌高中,上课第一天就发生学生坠楼事件。当天考试成绩公布,这个学生的成绩是全校倒数第一,一个女同学跟斗心说:“在这所学校,成绩不好的就是死。”

全校成绩最好的学生是罗宇秀(南多凛饰),他和斗心同班,是一个外貌好,成绩好,家境也好的男生。宇秀从母亲那里得知斗心是巫师的女儿,母亲鼓励他和斗心做朋友,可能有一天会需要斗心的帮助,但不相信鬼神的宇秀怀疑是斗心的母亲叫斗心监视他,若抓到任何把柄,就借此威胁他们捞一笔钱。

对斗心筑起防护墙的宇秀,有一天突然抱着斗心,但他事后完全不记得自己做了什么,感觉像是被什么东西附身。自此之后,宇秀开始看见鬼,并和斗心卷入连环杀人案。

男女主角都是童星出身

南多凛和金赛纶都是童星出身,金赛纶之前已在几部作品中担正女主角,演技纯熟,南多凛则是成年后首度挑大梁,表现不遑多让。

该剧不久前在首尔举办线上记者会,南多凛坦言担任主角压力大,19岁的他也分享与大两岁的金赛纶合作的感想:“姐姐在现场很照顾我,加上我们成长背景相像,烦恼的事情差不多,因此在片场聊了许多。”

金赛纶说:“虽然这是一个关于巫术的题材,但我对于其中人性、情感的部分很有共鸣。”导演朴浩真指出,这部剧除了驱魔题材,更着重描述人性,是现在青少女的成长史,更透露拍第二季的可能性。

预告中可以看到金赛纶和南多凛有场亲密拥抱戏,导演说:“拥抱场面是两人关系越来越靠近的关键戏份,在拍摄现场,他们真实的化学反应获得工作人员的赞赏。”

梦想之马 Dream Horse

Singtel TV随选电影,5日起随时播看

改编自真实故事,住在英国威尔士的Jan(Toni Collette饰)感觉生活无趣,老公Brian(Owen Teale饰)一天到晚看电视,对她无感。Jan某晚与同学欢聚,得悉同学曾养狗、养鸽子都做得不错,决定养赛马,她与会计师Howard(Damian Lewis饰)等志同道合者筹集资金,马宝宝Dream Alliance的到来,给众人带来更大的动力。

小小打工仔(首播)

8频道 晚上10.35

郑秀珍的儿子Zavier、黄嫊方的儿子Samuel、网红Ripple的女儿Miley一起到美发院打工,他们帮客人洗头,打扫店内整洁,他们会互相合作,还是彼此推脱工作呢?他们会害怕将手伸进别人的头发里吗?第一次打工的他们能顺利完成任务吗?透过观察,妈妈们对孩子有什么新的认识呢?

古早味侦探

AFN(新电信Ch256) 晚上9.00

虽说岁月可造就传统美食,但岁月的剥离,也让美食不再是最初的面貌。节目以在地味道为基础,进行一次访古探今的饮食体验,让厨师重现古早味。

收税人 The Tax Collector

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上8.30

男主角大卫奎瓦斯(David Cuevas)十分看重家庭,他负责帮洛城黑帮高层收账,常与搭档Creeper穿梭于城市之间逼人掏钱,欠账者会受到残忍报复。当旧日敌人归来,奎瓦斯所爱的一切都陷入危险之中。

欧巴马说了算 Obama : In Pursuit Of A More Perfect Union

HBO GO今天上线

HBO全新纪录片,4日起一连三天,每日上线一集全新内容。记录美国首位黑人总统欧巴马与种族歧视历史的搏斗,访问他的同事、朋友与评论家,从欧巴马的童年开始说起,谈到黑人精神领袖对他的人格影响。欧巴马尝试打造更具包容性的美国社会,透过他的故事反映美国今昔国族认同的差异。

逃狱兄弟

卫视电影台(星和Ch866,新电信Ch571) 下午4.30

主演:张继聪、张建声、柏天男、谭耀文。三个囚犯密谋逃狱,建天利用专业建筑知识规划路线,神偷浩正搜集工具,负责开锁,滚筒掩盖越狱行径,筹备过程惊险万分,趣事频生……