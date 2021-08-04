少女巫师 驱魔中成长

少女巫师贾斗心

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一个巫师少女和一个不相信鬼怪的男生相遇，他们会对彼此的生活起着什么影响？

《少女巫师贾斗心》是结合奇幻、悬疑和爱情的韩国剧集。女主角贾斗心（金赛纶饰）的外婆和母亲都是巫师，她也背负巫师的命运出生。斗心8岁那年，跟随外婆外出时，外婆发现附近有恶鬼，带着斗心前往抓鬼，却意外失手，不仅让恶鬼逃走，外婆也因此重伤死去。

守住18岁，就能幸福

这个恶鬼专门盯上成绩差的学生，附在他们身上，诱导他们自杀。恶鬼在外婆死前摞下狠话，“斗心18岁时，我一定会上她的身折磨她”。

外婆留给斗心的遗言是：“如果你能守住你的18岁，就能幸福绵长。”或许是外婆的死带来的创伤，斗心一直不愿承认自己的巫师能力，只想过平凡的生活。

斗心如今已是18岁少女，她转校到首尔的名牌高中，上课第一天就发生学生坠楼事件。当天考试成绩公布，这个学生的成绩是全校倒数第一，一个女同学跟斗心说：“在这所学校，成绩不好的就是死。”

全校成绩最好的学生是罗宇秀（南多凛饰），他和斗心同班，是一个外貌好，成绩好，家境也好的男生。宇秀从母亲那里得知斗心是巫师的女儿，母亲鼓励他和斗心做朋友，可能有一天会需要斗心的帮助，但不相信鬼神的宇秀怀疑是斗心的母亲叫斗心监视他，若抓到任何把柄，就借此威胁他们捞一笔钱。

对斗心筑起防护墙的宇秀，有一天突然抱着斗心，但他事后完全不记得自己做了什么，感觉像是被什么东西附身。自此之后，宇秀开始看见鬼，并和斗心卷入连环杀人案。

男女主角都是童星出身

南多凛和金赛纶都是童星出身，金赛纶之前已在几部作品中担正女主角，演技纯熟，南多凛则是成年后首度挑大梁，表现不遑多让。

该剧不久前在首尔举办线上记者会，南多凛坦言担任主角压力大，19岁的他也分享与大两岁的金赛纶合作的感想：“姐姐在现场很照顾我，加上我们成长背景相像，烦恼的事情差不多，因此在片场聊了许多。”

金赛纶说：“虽然这是一个关于巫术的题材，但我对于其中人性、情感的部分很有共鸣。”导演朴浩真指出，这部剧除了驱魔题材，更着重描述人性，是现在青少女的成长史，更透露拍第二季的可能性。

预告中可以看到金赛纶和南多凛有场亲密拥抱戏，导演说：“拥抱场面是两人关系越来越靠近的关键戏份，在拍摄现场，他们真实的化学反应获得工作人员的赞赏。”

梦想之马 Dream Horse

Singtel TV随选电影，5日起随时播看

改编自真实故事，住在英国威尔士的Jan（Toni Collette饰）感觉生活无趣，老公Brian（Owen Teale饰）一天到晚看电视，对她无感。Jan某晚与同学欢聚，得悉同学曾养狗、养鸽子都做得不错，决定养赛马，她与会计师Howard（Damian Lewis饰）等志同道合者筹集资金，马宝宝Dream Alliance的到来，给众人带来更大的动力。

小小打工仔（首播）

8频道 晚上10.35

郑秀珍的儿子Zavier、黄嫊方的儿子Samuel、网红Ripple的女儿Miley一起到美发院打工，他们帮客人洗头，打扫店内整洁，他们会互相合作，还是彼此推脱工作呢？他们会害怕将手伸进别人的头发里吗？第一次打工的他们能顺利完成任务吗？透过观察，妈妈们对孩子有什么新的认识呢？

古早味侦探

AFN（新电信Ch256） 晚上9.00

虽说岁月可造就传统美食，但岁月的剥离，也让美食不再是最初的面貌。节目以在地味道为基础，进行一次访古探今的饮食体验，让厨师重现古早味。

收税人 The Tax Collector

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上8.30

男主角大卫奎瓦斯（David Cuevas）十分看重家庭，他负责帮洛城黑帮高层收账，常与搭档Creeper穿梭于城市之间逼人掏钱，欠账者会受到残忍报复。当旧日敌人归来，奎瓦斯所爱的一切都陷入危险之中。

欧巴马说了算 Obama : In Pursuit Of A More Perfect Union

HBO GO今天上线

HBO全新纪录片，4日起一连三天，每日上线一集全新内容。记录美国首位黑人总统欧巴马与种族歧视历史的搏斗，访问他的同事、朋友与评论家，从欧巴马的童年开始说起，谈到黑人精神领袖对他的人格影响。欧巴马尝试打造更具包容性的美国社会，透过他的故事反映美国今昔国族认同的差异。

逃狱兄弟

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 下午4.30

主演：张继聪、张建声、柏天男、谭耀文。三个囚犯密谋逃狱，建天利用专业建筑知识规划路线，神偷浩正搜集工具，负责开锁，滚筒掩盖越狱行径，筹备过程惊险万分，趣事频生……