欧汉声断7年婚“首发声”：“至少是一辈子的家人”

（台北讯）台湾男星欧汉声今早（8月4日）发出声明，宣布与小八岁陆籍太太郑云灿签字离婚，结束这段近七年婚姻。文中，他提及离婚原因，坦承双方经过长时间的磨合与沟通，仍无法找到更好的相处之道：“很遗憾要通知所有人，我们已办完了离婚手续。”

欧汉声2014年与郑云灿结婚，共育有两个宝贝女儿，双方去年还曾一起登上大陆实境秀《婆婆和妈妈》，没想到如今确定走不下去，但他仍强调：“至少一辈子的家人是共识……世上多一对怨偶，不如多两个可以给更多爱的爸妈。谢谢见谅，愿各自安好，不被打扰。”

两人前阵子就鲜少在社群网站互动，距离他上一次发文提及太太，也已经是四个月前，而他近期晒出的自拍照片中，身形也被指明显瘦了许多。

过去他坦承与太太经常吵架，而且气到有离婚念头。他曾说为了替远嫁来台的老婆排遣寂寞，不惜砸5万新元，买一辆重机车给她，并且借机甜蜜告白：“希望两人未来可以一起骑重机到天涯海角。”

之前，郑云灿曾历经流产低潮，欧汉声今年农历年结束大陆工作返台后，便向公司表示暂不接对岸工作，想多花时间陪两个女儿，刚好又遇上疫情，所以半年来几乎都是他在带小孩。目前两人两岸离婚手续都已办妥，两个女儿生活也未有太大变动，只是郑云灿搬出原本两人的家，但还是会每天回家陪孩子。而离婚的时间点，据了解应是在5月台湾疫情大爆发前后。

欧汉声曾说，在老婆还没搬过来一起住的时候，家里冰箱都是空的，一点生活痕迹都没有，但把老婆接过来后，一切都不一样了。他恍然大悟“喔，我有家了。”虽然他觉得家里乱乱的，有时还会吵吵闹闹，但很温暖，没想到如今离婚收场。