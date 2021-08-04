吴亦凡名字惊现儿童教科书 家长表抗议

（综合讯）吴亦凡涉嫌强奸被刑拘，从顶流偶像沦为过街老鼠，就连官媒都公开严厉斥责。网友现在对他的名字相当敏感，有家长发现小三英文课本上使用“Wu Yifan”这个名字，愤而投诉！

家长质疑课本教科书内容里，其中一个角色竟用“Wu Yifan”作为名字，并多次出现，吴亦凡如今声名狼藉，家长认为作为孩童教科书人物角色名实在不妥！

有关国营人民教育出版社发言人无奈表示：“他跟现在的吴亦凡不是同一个人，我们那是‘吴一凡’，是一二三四的一。”

出版社补充，“吴一凡”早在2001年就出现在教材里，是个戴眼镜的小男孩，形象很阳光也很健康。

若要修改教材内容，需要上报相关部门审批，涉及的工程量和影响很大。出版社无奈表示，目前未接任何修改通知，明后年修订内容，是否改掉“吴一凡”名字，经过全面考虑后决定。

对此，不少网友吐槽“教材因为他改？他配吗！”，不过也有人支持“改了吧！留着多恶心”！

恐坐两次牢

有律师表示，拥有加拿大国籍的吴亦凡，一旦在中国判刑确定，回到加拿大后，很有可能要再被起诉一次，加国照样可对他的罪行再起诉，这表示他有可能要坐两次牢！

吴亦凡因“迷奸”、“群交”等9项罪名被捕，单一项迷奸未成年少女罪就要坐10年牢，不过仍有一群死忠粉丝挺他到底，认为没有证据显示他有罪，在他被拘留后，围着北京朝阳警局外举着“凡”的灯牌声援偶像，祈求他能获得释放！

自荐拍王家卫作品不果

由于形象崩塌，吴亦凡领衔新剧《青簪行》播映无望，有指剧方决定用AI换脸方法，邀陈凯歌儿子陈飞宇替代演出，陈飞宇经纪公司立即澄清：假的！

另外，吴亦凡曾主动向王家卫抛媚眼，自荐演出重头剧《繁花》，但王家卫慧眼舍弃吴亦凡，一开始便敲定演技派大腕胡歌挑大梁。