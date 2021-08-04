为新专辑飞北京宣传 陈建宁带50包泡面度过隔离期

为飞儿乐团新专辑飞北京宣传，陈建宁带50包泡面度过隔离期。

飞儿乐团（F.I.R.）推出新专辑《钻石之心》，陈建宁和阿沁去年年底为了完成专辑的录音，从台北飞到北京与主唱韩睿会合，今年农历新年回到台北，最近又为专辑宣传到了北京。三人昨天接受本地媒体访问，陈建宁和阿沁谈到每一次来回都要隔离14天，坦言第一次隔离时很紧张，现在已经习惯，知道该带些什么。

记者问两人隔离期间不可或缺的物品，陈建宁说：“泡面，我带了50包。”也太多了吧？他解释：“一天三餐，14天差不多啊！其实是饭店提供的餐点有时候不合自己胃口，这里又比较严格，不能叫外卖。”

陈建宁早前放话，这次发片若有演出，已做好准备过热就直接脱上衣。记者问他一直吃泡面，还有信心“脱掉”吗？他笑回：“我只吃面不喝汤，我已经吃出心得，哈哈！”他透露自己隔离期间瘦了三公斤，阿沁则瘦了六公斤。

阿沁说：“隔离时减重减得比较快，因为没有人约你喝下午茶或吃夜宵，又睡得饱。我一天只吃一餐，搭配运动。”

新专辑有一首韩睿与阿沁合唱的情歌《爱在蔓延时》，韩睿泪洒录音室。她说：“歌曲讲的是比较内敛、沉稳的爱情，我对这方面的理解不够深刻，听着建宁老师一边讲解，我就忍不住一边落泪。老师后来引导我看一些电影和书籍，我看了电影《铁达尼号》和《怦然心动》。”

韩睿这次的另一个挑战是跟女团合作，歌曲《恋恋》找来偶像团体SNH48的小分队7SENSES合唱，韩睿说：“太新鲜了，因为要跳舞。其实我肢体不太协调，舞蹈老师为了我简化了一些动作。”陈建宁补充：“其实她跳得不输女团，她谦虚了。”

韩睿坦然看待负评

韩睿是在原主唱詹雯婷Faye离团后加入飞儿乐团，不少歌迷至今无法接受，韩睿常收到负评。对此，韩睿说：“两位老师告诉我，其实只有10%的人不喜欢你，那你应该为另外90%的人变得更好。”

陈建宁感慨：“我能理解一些粉丝，他们太爱F.I.R.了，所以无法接受我们的一些转变。如果你在旧的记忆里比较快乐，那你可以活在旧的记忆中，如果你愿意跟我们一起往前走，我们绝对欢迎你。在现今网络社会，不要太在意酸粉，我们很坦然。”