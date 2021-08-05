歌舞搞笑还拉二胡 这些明星上过奥运舞台

奥运会的主角是运动员，在两周多的日子里用体能和技术吸引全世界的目光。可是其中有两天，他们表演的舞台，可能会被艺人明星抢走，那就是开幕式和闭幕式举行那天。

奥运主办权可能好几代都未必轮到一次，在举行期间，奥运主办国是理所当然的全球焦点，开幕式表演是向全世界展示主办国最骄傲的文化，能够在这一天的演出占有一席之地的艺人，地位自然崇高，甚至不是一般常年的颁奖礼或大型国家演出可以相比。

东京奥运

今年的东京奥运会，为了缅怀疫情中的逝者，开幕式节目风格被形容为阴气沉沉，有些诡异，褒贬不一，不过压轴领唱日本国歌的日本歌手米希亚（Misia）却凭歌声征服了观众。

中国网民赞美她是日本国宝，吐槽湖南卫视的歌唱竞技节目《歌手·当打之年》邀请她参加，作为节目中唯一的资深歌手，与华晨宇、周深等新生代人气歌手同场竞技，后来她却被踢馆的袁娅维淘汰，但她在奥运开幕式担当独唱重任，压场的歌唱能力和巨肺般的歌喉，证明比袁娅维厉害。她穿着名设计师的服装，更被形容为“宛如渐层的除尘神器”，是开幕式上一抹华丽的风景。

米希亚穿上彩色的“除尘神器”，成为东京奥运开幕式上一抹华丽的风景。（推特）

伦敦奥运

2012年英国伦敦奥运，所有大家熟悉的英国历史与文化符号都出动。女王伊丽莎白二世竟然和扮演“007”James Bond（占士邦）的Daniel Craig（丹尼尔克雷格）一同出现在搞笑短片中。英国著名歌手太多，最后由Beetles（披头四）成员保罗麦卡特尼（Paul McCartney）压轴高歌。

但最惊喜的应该是喜剧演员Rowan Atkinson（罗恩阿特金森）以憨豆先生（Mr Bean）形象藏身在伦敦交响乐团出场，全程只用一根手指敲击键盘弹奏乐坏观众，向全球展示英国式幽默。

罗恩阿特金森以“憨豆先生”形象出现在伦敦奥运开幕式中。 （档案照）

雅典奥运

当年刚打入好莱坞的章子怡，顶着国际巨星头衔，以不一样的记者身份出席了2004年希腊雅典奥运集火仪式，受到媒体竞相报道。

章子怡挂着记者证参加了希腊雅典奥运会。（互联网）

同届的闭幕式单元“中国八分钟”里，出现还在中央戏剧学院就读的唐嫣，原来21岁的她被张艺谋选中，代表中国站在世界的舞台上，临时苦学二胡两个月，参与中国名曲《茉莉花》的中国传统乐器大合奏，“奥运宝贝”的称号也让她知名度大涨，正式敲开演艺圈大门。

唐嫣出道前被张艺谋选中，临时学二胡，代表中国参加雅典奥运闭幕式演出。（互联网）

也是在雅典的闭幕式，屏幕上播出的中国奥运宣传片，当时才7岁的关晓彤已经初试啼声。镜头给了她一个大特写，脸上挂着甜美笑容的她，穿着红旗袍，梳着两条麻花辫，牙齿还没长好，一脸童真又洋溢喜庆感。

关晓彤7岁就已在中国奥运宣传片里出现。（互联网）

北京奥运

2008年中国北京奥运会开幕式，在众多激动人心的时刻中，9岁小女孩林妙可凭借一曲《歌唱祖国》一炮而红，正当所有人都被她甜美长相、清澈的歌声所打动时，媒体却揭露她只负责出镜，演唱歌曲的是另一个女孩藏在幕后的杨沛宜，因为后者正在换牙，形象不如林妙可出众，导演张艺谋最终j安排了“假唱”，激起了大众对林妙可的不满和对杨沛宜的同情。美国《时代》周刊还将此事列入“200年世界十大丑闻”的盘点中。

林妙可从人见人爱的“奥运女孩”变成了风评极差的“假唱女孩”，小小年纪承受了巨大的舆论压力。她后来出道，拍摄多部影剧，可惜稍欠人气，去年她和杨沛宜一起创作演唱歌曲。

林妙可（右）和对杨沛宜，小小年纪就因奥运改写一生命运。（互联网）

18岁的金晨刚入学北京舞蹈学院，也参加了北京奥运会开幕式的表演。不过未成名的她只是群舞中的一员，几乎没什么特写镜头。闭幕式上，王力宏、陈慧琳、韩雪、Rain等则一起完成两岸三地加外援的大合唱。

至于充当北京奥运火炬手，几百人当中有好几席给了艺人，包括章子怡、成龙、周华健、莫文蔚、黄晓明、陈慧琳、杨澜、高圆圆、黄圣依，还有在中国发展的韩星张娜拉等。

陈慧琳（上排左起）、张娜拉、莫文蔚、黄圣依（下排左起）、高圆圆充当北京奥运火炬手。（互联网）

除了林妙可和杨沛宜，同样因为奥运会而产生命运巨变的，还有舞蹈员刘岩和殷硕。

曾在首届亚洲青年艺术节获舞蹈金奖的刘岩，被张艺谋选中，准备在展现东方美的舞蹈项目中独舞两分半钟。在距离开幕式不过12天的彩排中，她的动作干净利落，一气呵成。然而，因工作人员失误，提前推动了平台车，导致她从三米高台坠落，就此缘断奥运会，还要坐轮椅度过余生。

殷硕以替补身份上台，一出场便艳惊四座，成为了震撼全世界的“飞天女神”。节目完美落幕，可张艺谋对刘岩的心疼和愧疚长年无法放下。

张艺谋（上图左二）探望彩排时摔伤的刘岩（上图右二）。北京奥运开幕式的舞蹈项目，后来交给殷硕演出（右下图）。刘岩过后伤愈，却终生必须靠轮椅代步。（左下图互联网）

今年39岁的刘岩没有因失去双腿而消沉，她创作出了“手舞”，继续登台表演，还热心公益，创立了自己的基金会，成为真正的能量明星，而原本没机会上台的殷硕则在成名后，频频参加大型演出，成了著名舞者。