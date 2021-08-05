无法找到相处之道 欧汉声夫妻结束近七年婚姻

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

欧汉声曾坦承与太太郑云灿经常吵架。（微博图）
欧汉声曾坦承与太太郑云灿经常吵架。（微博图）

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台湾男星欧汉声（欧弟）昨早发出声明，宣布与小八岁的中国大陆籍太太郑云灿签字离婚，结束近七年的婚姻。文中，他提及离婚原因，坦承双方经过长时间的磨合与沟通，仍无法找到更好的相处之道：“很遗憾要通知所有人，我们已办完了离婚手续。”

欧汉声2014年与郑云灿结婚，婚后育有两个女儿，夫妻俩去年还曾一同上大陆实境秀《婆婆和妈妈》，没想到如今确定走不下去，但他仍强调：“至少一辈子的家人是共识……世上多一对怨偶，不如多两个可以给更多爱的爸妈。谢谢见谅，愿各自安好，不被打扰。”

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