无法找到相处之道 欧汉声夫妻结束近七年婚姻 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 欧汉声曾坦承与太太郑云灿经常吵架。（微博图） 字体大小: 小 中 大 台湾男星欧汉声（欧弟）昨早发出声明，宣布与小八岁的中国大陆籍太太郑云灿签字离婚，结束近七年的婚姻。文中，他提及离婚原因，坦承双方经过长时间的磨合与沟通，仍无法找到更好的相处之道：“很遗憾要通知所有人，我们已办完了离婚手续。”欧汉声2014年与郑云灿结婚，婚后育有两个女儿，夫妻俩去年还曾一同上大陆实境秀《婆婆和妈妈》，没想到如今确定走不下去，但他仍强调：“至少一辈子的家人是共识……世上多一对怨偶，不如多两个可以给更多爱的爸妈。谢谢见谅，愿各自安好，不被打扰。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧汉声 “归国四子”剩三人 张艺兴鹿晗黄子韬谁能稳站顶流位？ 瑞恩开设IG宣布 与经纪公司分道扬镳