中国医生 Chinese Doctors(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:中国武汉暴发冠病疫情,武汉市金银潭医院院长张竞予(张涵予饰)接收病患,凭借超强的魄力与意志力坚守抗疫一线,并团结重症医学科主任文婷(袁泉饰)等全院职工,携手援鄂医护人员展开波澜壮阔、艰苦卓绝的抗疫斗争。

短评:根据武汉抗疫斗争的真实事件改编,聚焦“风暴之眼”武汉市金银潭医院展开故事。港导刘伟强的2019年作品《中国机长》拍得好看,由他接下《中国医生》挺放心的。刘导的任务并非美差事,毕竟武汉封城76天,可探索的人事物多,取材已头痛,再来,拍的是剧情片,却也像纪录片,细节势必精准,导演辛苦了。

本片吸睛点不少,包括1:1搭建的各大医院场景,聚集张涵予、袁泉、李晨、朱亚文、易烊千玺、欧豪的“老少通吃”阵容。演医生的演员们戴口罩入镜,偶尔分不出谁是谁,“揭面”时则满脸口罩痕,具有真实感。前半段节奏强劲,有催泪之处,但步入后半段时,渲染真善美和“祖国加油”的内容越来越多,看久了难免疲乏。

蒂娜 Tina(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★★

故事:一览Tina Turner(蒂娜特纳)从棉田女孩变成美国“摇滚女王”的传奇人生。她经历大起大落,站在台上时风光耀眼,下台后则面对童年时期和婚姻变调的心灵创伤。

短评:蒂娜特纳的灰暗和风光史化作这部纪录片的五个章节——“艾克和蒂娜”“家人”“回归”“故事”和“爱”。她忆述,生长在家暴家庭,遭父母抛弃,长大后重蹈母亲的覆辙,被已故前夫、音乐人Ike Turner(艾克特纳)家暴,指自己“I was living a life of death”(我曾经活在死亡里),也见她于中年后迎接事业和爱情的第二春,十分励志。片中穿插首次曝光的档案资料与访问,以及《骄傲的玛丽》(Proud Mary)、《关爱情什么事》(What's Love Got To Do With It)等金曲的表演片段。81岁的蒂娜已决定远离镁光灯,《蒂娜》似留给粉丝的最后情书。(此片不附中文字幕)