3度获大专荣誉头衔 周润发获颁荣誉人文博士

（香港讯）66岁“发哥”周润发又获颁大专荣誉头衔。

为表扬周润发的专业成就及对全球电影的重要贡献，香港浸会大学近日公告，将于本星期六（8月7日）向影星周润发先生颁授荣誉人文博士。这也是发哥继1999年获香港演艺学院颁授荣誉院士，及2001年获香港城市大学颁授荣誉文学博士后，再一次获大专颁授荣誉名衔。

在香港的荣誉博士学位是颁授予对社会及世界的思想、社群及文化方面有宝贵贡献的人士，以及对大学、本地社会或学术方面有杰出贡献的人士。

据公告，颁奖典礼将于本周六举行，典礼结束后，发哥将和曾在电影《无双》中合作的导演庄文强，与传理学院师生及校友共同参与回答环节，分享演艺生涯点滴。

得奖无数 进军国际

发哥演过多部经典电影，也得过不少奖项。

发哥于1973年进入香港无线电视第3期演员训练班，之后进入演艺圈，1980年凭电视剧《上海滩》爆红，1986年更以电影《英雄本色》的“小马哥”成为家喻户晓的巨星，并曾获得多个奖项的影帝，包括《等待黎明》拿下金马奖和亚太影展影帝，《英雄本色》、《龙虎风云》、《阿郎的故事》夺得3座香港金像奖影帝，2000年主演由李安执导的《卧虎藏龙》，更成为了史上唯一拿下奥斯卡最佳外语片的华语电影。

发哥在1988年前往好莱坞发展，首部作品为安东尼福库（Antoine Fuqua）执导的《替身杀手》（The Replacement Killer），接着与奥斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）合演《安娜与国王》（Anna and The King），同时也曾参与好莱坞巨片《加勒比海盗：魔盗王终极之战》（Pirates of the Caribbean: At World's End）。