3度获大专荣誉头衔 周润发获颁荣誉人文博士

(香港讯)66岁“发哥”周润发又获颁大专荣誉头衔。

为表扬周润发的专业成就及对全球电影的重要贡献,香港浸会大学近日公告,将于本星期六(8月7日)向影星周润发先生颁授荣誉人文博士。这也是发哥继1999年获香港演艺学院颁授荣誉院士,及2001年获香港城市大学颁授荣誉文学博士后,再一次获大专颁授荣誉名衔。

在香港的荣誉博士学位是颁授予对社会及世界的思想、社群及文化方面有宝贵贡献的人士,以及对大学、本地社会或学术方面有杰出贡献的人士。

据公告,颁奖典礼将于本周六举行,典礼结束后,发哥将和曾在电影《无双》中合作的导演庄文强,与传理学院师生及校友共同参与回答环节,分享演艺生涯点滴。

得奖无数 进军国际

发哥演过多部经典电影,也得过不少奖项。

发哥于1973年进入香港无线电视第3期演员训练班,之后进入演艺圈,1980年凭电视剧《上海滩》爆红,1986年更以电影《英雄本色》的“小马哥”成为家喻户晓的巨星,并曾获得多个奖项的影帝,包括《等待黎明》拿下金马奖和亚太影展影帝,《英雄本色》、《龙虎风云》、《阿郎的故事》夺得3座香港金像奖影帝,2000年主演由李安执导的《卧虎藏龙》,更成为了史上唯一拿下奥斯卡最佳外语片的华语电影。

发哥在1988年前往好莱坞发展,首部作品为安东尼福库(Antoine Fuqua)执导的《替身杀手》(The Replacement Killer),接着与奥斯卡影后茱蒂佛斯特(Jodie Foster)合演《安娜与国王》(Anna and The King),同时也曾参与好莱坞巨片《加勒比海盗:魔盗王终极之战》(Pirates of the Caribbean: At World's End)。