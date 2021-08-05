一天试吃10多个馅饼 李南星炮制出“阿哥派”

亚叁鱼、仁当鸡、仁当牛肉，统统可当成西饼馅料？阿哥花三个多月时间浸泡厨房，一天试吃10多个馅饼，就炮制出“阿哥派”！

“你知道我拍戏出镜不能胖，一天吃10多个派还得了，吃了还得花一两个小时跑上跑下，消除脂肪！”

正在拍新剧《人心鉴定师》 的阿哥李南星昨晚抽空接受《新明日报》访问，以逗趣的语气说着，他的厨艺向来有一手，由于防疫居家，阿哥常泡在厨房，心血来潮就研发了带娘惹风味的馅饼。

如何将亚叁鱼、仁当鸡、仁当牛肉包进馅皮内，炸到一咬就能“卜卜脆”？娘惹馅料裹着西式馅饼，味道会不会怪怪的？单是研究口感、对味蕾带来的触感，就花了南星三个多月时间。

“自己认为好吃没用，我还找来四五十个人试吃，至少要超过一半觉得OK才行。”南星只要求试吃者“说真话”。

直播带货？阿哥: 我很怕

南星拿手娘惹风味食材，背后抖出家世，鲜少人知道，五官深邃俊俏的南星，其祖母辈与母亲都是娘惹一族，南星身上流着一半“峇峇”的血，自小爱跟母亲上巴刹买菜、常悄悄偷师厨艺，加上味觉特别敏锐，炮制新鲜食材更手到擒来。

冠病改变不少艺人生活形态，不少艺人直播带货，南星对直播却嚷说“我很怕、我不懂、也不会”，他对科技冷感，曾被圈内人取笑是“3C白痴”。

南星拍戏没日没夜，目前有个中央厨房，按照他提供的食材秘方如法炮制，“如果我一人做，一天做100个派会很喘！”

他说，现阶段不能堂食，若单买娘惹馅料，配白饭、面包也很方便。

“阿哥派”将在8月8日国庆日前夕发售，有意者可点击www.LNXfood.com.

新剧无“聚餐” 无“亲密”戏

疫下拍《人心鉴定师》，南星说防疫最怕出现破口，大家都很小心，未拍摄时大家齐齐戴“罩”，一喊开麦拉才脱罩，口罩一天戴上脱下不少于百次！

也因口罩佩戴时间长，脸留口罩印，阳光下拍户外戏，隐约可见口罩痕，像“街道路线”般分布着，他说着自己笑起来。

高警戒解封第二阶段，防疫禁止堂食，不只在现实中，拍戏一样禁“餐厅戏”：“很多地方因疫情也借不到地方拍摄，咖啡店、餐厅全去不了，没有‘吃饭戏’了！”

演员早午晚餐，若不是跳到车内，就得躲在角落快快解决......