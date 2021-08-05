“归国四子”剩三人 张艺兴鹿晗黄子韬谁能稳站顶流位？

出身自韩国偶像天团EXO的“归国四子”——黄子韬、鹿晗、吴亦凡、张艺兴，过去七年回到中国发展后，一直处于顶级流量水平，既互相较劲，也常被相提并论。随着吴亦凡涉嫌犯罪，形象尽损，已经宣告提早出局。

其他三子，面对不断涌现的新人，是否就能继续站稳顶流位置，立于不败之地呢？

张艺兴低调超前

在吴亦凡出事前，张艺兴和吴亦凡的是四子中是成绩靠前的两人。不同的是形象，吴亦凡坏坏的，张艺兴则是乖乖的。

自2014年至2016年，鹿晗、黄子韬、吴亦凡相继退出EXO，回到中国发展偶像事业，张艺兴则是受限韩令的影响，也选择回国发展，但他并未与SM公司解约。他回来最晚，人气也排在末位，又因为他与其他三名退团成员相比，身份特殊，少有交集，隐隐有被排挤之感。但他稳健发展，现在陆续超越各人，应该出乎许多人意外吧。

他自通过综艺节目《极限挑战》打下根基后，在影剧、综艺、音乐领域多面开花，反响热烈。吴亦凡拍过好莱坞电影，同时在时尚界创造超强的商业价值；张艺兴则在音乐和综艺更胜一筹，而且各领域的全面性其实可能有过之而无不及。他上过五次央视春晚，远超其他人，且获好评，所以好人缘不仅只是在年轻粉丝中才有。

他靠低调的努力走到今日，感觉未来可以走得更远。

鹿晗认爱关晓彤后遭脱粉

鹿晗在四子之中，音乐最强，其他没有明显优势。他两年前因网剧《穿越火线》的演技被狂嘲为“偶像低指标”，不过去年总算靠另一部《上海堡垒》挽回颜面，说明他有进步。他如要进一步转型，可能要突破娃娃脸的外形限制。

他当年回国，人气首屈一指，可惜四年前认爱关晓彤，导致大量粉丝脱粉，事业下滑，元气大伤，不过他除了恋情，很少花边，总体还是不错的，如果他在音乐上多下苦功，会否找到突破点呢？

黄子韬事业无过人表现

黄子韬给人的印象是耿直、坦率，有话直说，没有城府，最近他被问及对吴亦凡印象时无言以对，保持沉默，就是最好的例子。他凭此性格，同时又常显露逗趣的一面，吸粉无数，有人甚至封他为偶像艺人中的谐星代表。最近河南雨灾，他下架全店服饰，全数捐出，赢得广大好评，对形象更加分。

不过他在事业上，无论音乐、戏剧、综艺、电影各方面都没有过人的表现，存在感较低，在四子当中明显殿后，形象再好，终究要靠实力说话，这点他没有优势。不过大家都知道他是富二代出身，柴米无忧，也许他必须在事业上让人看到他更多的努力吧。否则目前来说，他是最可能掉队的。

吴亦凡早该被淘汰？

尽管才华不是最强，吴亦凡却可以在四子之中领先那么多年，最后被丑闻重挫，只能怪自己没有珍惜所有。也难怪中国官媒指他早就该被淘汰了。