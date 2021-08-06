粉丝太爱F.I.R. 新主唱韩睿以钻石心看待酸粉 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗瑱玲 北京电访 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 飞儿乐团成员陈建宁（左起）、韩睿和阿沁，透过新专辑《钻石之心》传递坚韧不拔、齐心向前的精神。（华研国际音乐提供） 字体大小: 小 中 大 飞儿乐团（F.I.R.）主唱韩睿在原主唱詹雯婷Faye离团后加入，不少歌迷至今无法接受，韩睿为此常收到负评，早前就有粉丝批评“没有Faye，就改名叫I.R”。飞儿乐团3日为新专辑《钻石之心》接受本地媒体访问，谈到负评的影响，韩睿语气淡定地说：“没有人是完美的，也不能让所有人喜欢你。我会看评语，好的就吸收并改进，不好的就随风去。两位老师（陈建宁和阿沁）告诉我，其实只有10%的人不喜欢你，你应该为另外90%的人变得更好。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 飞儿乐团 FIR 陈建宁 阿沁 韩睿 钻石之心 音乐 《中国好声音》十周年 回锅歌手组队竞赛 国庆期间免费观看星和、新电信频道