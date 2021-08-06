粉丝太爱F.I.R. 新主唱韩睿以钻石心看待酸粉

飞儿乐团（F.I.R.）主唱韩睿在原主唱詹雯婷Faye离团后加入，不少歌迷至今无法接受，韩睿为此常收到负评，早前就有粉丝批评“没有Faye，就改名叫I.R”。飞儿乐团3日为新专辑《钻石之心》接受本地媒体访问，谈到负评的影响，韩睿语气淡定地说：“没有人是完美的，也不能让所有人喜欢你。我会看评语，好的就吸收并改进，不好的就随风去。两位老师（陈建宁和阿沁）告诉我，其实只有10%的人不喜欢你，你应该为另外90%的人变得更好。”

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