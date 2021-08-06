痛诉“像跟机器人结婚” 王瞳问艾成：一个人比较好？

（台北讯）台湾乡土剧女星王瞳去年7月嫁给爱情长跑近10年的马来西亚籍艺人艾成，小两口上月才度过结婚周年，岂料近日王瞳忍不住在直播中大吐苦水，形容自己宛如“跟一个机器人或木头结婚”，并反问艾成：“一个人会不会比较好？”

王瞳、艾成夫妇和艺人张芸京、潘奕如共同经营YouTube频道“耶一同进城”，近日四人在直播中聊到艾成参与感太低，让另外三人很困扰，王瞳也有感而发直呼这样的状况也反映在两人的婚姻上。

王瞳（右）指艾成每天就像在过独居老人生活，做什么事都固定。（民视图）

王瞳说艾成每天就像在过独居老人的生活，每天几点做什么事都固定，“早上7点起床，9点吃早餐，11点半订外送，11点50下去拿外送，1、2点做自己的事……我感觉我跟机器人或木头结婚！”王瞳说艾成会帮她买早餐、倒垃圾、洗衣服、拖地等，他都很愿意做，但却完全不关心枕边人的心情、工作状况，“这些事情我请个菲佣来做都比你强，我不是要一个很会做家事的老公。”说着说着更罕见地在镜头前痛哭，“我要的是陪我聊天、陪我吃饱饭，两个人在路上散散步聊天那种幸福，从来没有！”她说这样机器人的生活自己已经忍受10年，“那种感觉很绝望……我们的婚姻让我好困惑，这婚姻好像不关你的事，是不是你一个人比较好？你不用花钱、花时间照顾我，不用花心思在我身上，一个人比较清闲，你的心在哪里？”她还指艾成很爱说“我为了瞳瞳舍命”，她问：“你舍在哪里？你的心在哪里？你真的知道我喜欢什么东西吗？”

对此，艾成坦言自己的确困在里面，也曾想过一个人过到人生结束好了，“那天瞳瞳跟我聊完我无法睡……最重要的原因是我过独居老人的生活后，我失去了感受，天哪，很大的打击！”他感谢有这样的空间可以说出来，承诺会改变。

事实上，这则视频的主旨是让大家有效沟通对话：心里有纠结、怨言，怨恨会加深，人与人之间反而会变得疏远。王瞳夫妇将婚姻摊在阳光下，引起许多网友反思。