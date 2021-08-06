小S发声：我不是台独 汪小菲帮腔遭网民逼离婚

（综合讯）台湾艺人小S（徐熙娣）近日对东京奥运赛事频频在社媒发言，她热情支持台湾选手，要邀请所有“国手”到家里吃饭，结果一句“国手”引来中国大陆网民狠批她台独分子，一夕之间更丢了四个大陆代言，损失达3200万元台币（约155万新元）。沉默了两天，小S昨午在微博发声，她以一句：“我不是台独！”回应这两天的纷纷扰扰，“疫情期间，请大家保护好自己和家人”，并祝大家健康、平安。

姐夫汪小菲前天（8月4日）凌晨原本在微博为小S护航，称大小S是“最期望两岸和平认祖归宗的外省人”，也解释小S说要“静一静”，是因为她才打了疫苗，反应比较大，一直在睡觉。但网民对他的言论不买单，没过多久，汪小菲就删除文章。可网民依然不依不饶，到汪小菲微博的首篇“郑州捐款”等几篇文章下洗板留言，要汪小菲赶紧离婚表明态度，并把孩子接回大陆，不要让小孩在台湾受台独洗脑教育。

不过，还是有少数网民发声支持汪小菲：“骂汪小菲的什么意思？玻璃心真的可取吗？”“河南水灾汪小菲捐了100万都没上热搜，真低调，汪小菲也是北京人，姐夫是中国人，小S怎么可能台独？用脚趾头想都知道了。”

姐夫汪小菲也被迁怒，网民要他赶紧跟大S离婚。（互联网）

张兰调侃：小S，你又惹祸了

巧合的是，大S（徐熙媛）的家婆张兰前天直播时，竟接到小S的来电，她直接接起电话，还笑亏喊说：“小S啊！你又惹祸了，哈哈哈哈”，用爽朗大笑化解尴尬氛围，并强调不会管别人的事，起身离开镜头。