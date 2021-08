国庆期间免费观看星和、新电信频道

为庆祝新加坡56岁生日,星和视界和新电信电视将在国庆期间让订户免费观看多个频道。

今天中午至16日中午,星和视界订户可以免费观赏超过100个频道的节目,星和TV+的订户还可免费观看不同随选频道的戏剧、纪录片和生活资讯等节目。这是星和首次开放随选频道供订户免费观赏。欲知更多详情,可上www.starhub.com/free-preview查询。

今天起至10日,新电信电视订户也能浏览超过100个频道如探索频道(Discovery Channel)、卫视电影台、佳乐台、梦工厂(DreamWorks)等,观赏包括电影、娱乐、生活、新闻等节目。

今天在这里 Here Today

Singtel TV随选电影,随时播看

讲述老牌喜剧作家查理(Billy Crystal饰)与才华横溢的纽约街头歌手艾玛(Tiffany Haddish饰)成为朋友的故事。他们的友谊令人捧腹和感动。

厨艺大师澳大利亚S9

Masterchef Australia S9

TLC(新电信Ch254)晚上8.05

经过多场挑战的三名参赛者今晚要煮出最好的料理,才能进入厨艺大师半决赛。

The Road: 1的悲剧

The Road: The Tragedy of One

tvN(星和Ch824,新电信

Ch518)周四、五 晚上9.15

讲述在暴雨肆虐的晚上发生一个悲惨事件,意外揭发住在“Royal the Hill”豪宅的上流人士的丑闻和秘密,并引发一连串悲剧。