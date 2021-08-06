Dwayne Johnson“吓跑”Emily Blunt 《Jungle Cruise》险些没戏？

Disney最新电影《Jungle Cruise》正式上映，剧中主演Dwayne Johnson、Emily Blunt、Edgar Ramírez和Jack Whitehall出席线上记者会大谈电影，笑料百出。

记者会一开始，主持人客气表示以四人的名气不需要进行介绍，但Dwayne Johnson顽皮表示Emily Blunt需要隆重介绍，四人立即笑开。另外，主持人也表示听闻剧组内有很多昵称，Emily即如数家珍般开始举例—— Jackamole、Jacktion-man、Sweet chips、cupcakes等。

接着，主持人问起Emily Blunt曾经“闪躲”Dwayne Johnson的原因—— Emily表示，她一开始被“吓到”了，原因是Dwayne Johnson为了说服她出演这个角色，还特别录制了一个视频。她打趣表示，自己也必须要有点矜持，而且Dwayne Johnson太主动了，让她差点被“吓跑”！

玩笑之余，不难感受到四人之间欢愉的气氛和好感情，也是一部电影能达到好效果的关键之一。

重回Jungle Cruise游乐设施 Dwayne重拾童年记忆

Disney+提供

电影《Jungle Cruise》取材自迪士尼游乐园内经典的游乐设施Jungle Cruise—— 效仿亚马逊丛林的水上导览船行程，让玩家身历其境化身探险家探索亚马逊丛林的奥秘。

电影记者会邀请众演员再度乘搭经典Jungle Cruise， Dwayne再度登船感到特别温馨，童年回忆涌上心头。

集合搞笑、刺激、温馨和感动为一体，Jungle Cruise现已在全岛电影院和Disney+付费上映。