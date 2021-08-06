《男儿王》金马奖虏获李安的心 李国煌：第二集筹备中

（台北讯）本地电影《男儿王》在金马奖大放异彩，并虏获大导演李安的心，喜剧天王李国煌表示感谢。

《男儿王》昨天（5日）抢先在台湾串流平台播映，李国煌和剧中另一主角张承喜都特别录制影片向台湾观众问候。“希望大家一切都平安、一切都健康。”并再度热血力推“一定要看，这是今年最好笑的新加坡喜剧！！”

《男儿王》在金马奖时大放异彩，不仅李国煌一举问鼎金马影帝，张承喜在戏中亮眼的表现被导演李安称赞，当时李安曾当众称赞张承喜说：“你就是《男儿王》里的珍珠吗？我觉得你的表现很好”，让张承喜雀跃万分，自己的演出得到大导演的肯定与赞赏。

而入围金马奖角逐影帝的李国煌，虽然败北，但这次电影能在台湾的串流平台播放感到兴奋，他在录制的影片中感谢台湾观众，表示电影在金马奖时受到广大的欢迎，增加了很多影迷支持，“特别是我的面簿和IG增加了很多人的追踪，真的很谢谢大家的支持！”

另一方面，在疫情期间，张承喜表示自己看了很多电影、影集、诗集和摄影创作等，累积许多随手写下的诗和画的艺术创作，“做一些让自己快乐抒发情绪的事情。”

《男儿王》在金马奖时大放异彩，让李国煌（中）一举问鼎金马影帝，Kiwebaby（右）亮眼的表现被导演李安称赞。

或到泰国拍

《男儿王》喜剧天王李国煌与张承喜精彩演出在台湾叫好也叫座，两人也透露第二集正在筹备规划中，李国煌说，“听说第二集会到泰国拍摄，希望到时候一切顺顺利利，把电影拍完后可以再次和台湾的朋友见面。”张承喜也兴奋地表示，希望可以赶快再以新一集跟观众见面。

观众跟着唱《女人心》

李国煌和张承喜在片中的精彩演出也让网友直呼：看完心情会很好，超幽默。李国煌太会演了而不少观众看后更狂敲碗在线上影音平台继续四刷、五刷，还跟着李国煌高唱梅艳芳《女人花》、张惠妹的《姐妹》、蔡依林的《看我72变》、《I Will Survive》。