新马歌手巫启贤大女儿巫咏欢(欢欢)推出单曲。

巫咏欢昨天(8月5日)在微博宣布推出首支个人单曲《你是怎么了What is it About You》,她写道:“这是我以一名唱作人的身份,正式发行的第一首单曲。有些兴奋、紧张还有一点点忐忑。”。

《你是怎么了》是欢欢用吉他创作,只花了15分钟就写出旋律,而中文歌词邀请本地知名创作人陈佳明共同填写,台湾全能歌手黄韵玲担任音乐制作人,而父亲巫启贤也参与了和声。

目前,她暂时休学,并随父亲到上海开拓她的音乐旅程,她也在社群平台上陆续发布翻唱作品及日常创作的生活Vlog。

《你是怎么了What is it About You》可在QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐和咪咕音乐收听。