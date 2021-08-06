《妈妈的神奇小子》 自然演绎真人故事 吴君如流5公升眼泪

（香港讯）吴君如在电影《妈妈的神奇小子》饰演香港残奥径赛金牌得主苏桦伟妈妈，一段奋斗的真人故事，演绎得真切自然，她接受《明报周刊》访问时说：“我流了五公升眼泪呀！哭到差点患干眼症。”

吴君如说：“拍摄前，我跟苏桦伟及苏妈见面和吃饭，都忘记了多少次。有一次是桦伟生日一起庆祝，总之是争取机会沟通，令我对他们的历程和内心世界更加熟悉。”她记得第一次见苏妈时，她很爽快，苏妈第一句便跟她说：“君如，不怕问，什么都可以问？我没有事不能和人说。”由第一个印象，她已经决定在演苏妈的时候，要演绎她那种爽快。

吴君如眼中的苏妈很爽直、磊落和风趣，别人眼中她与苏桦伟的经历艰苦，但他们有自己的快乐，懂得找生活中的一点甜，“桦伟是个很简单的人，还记得第一次跟他吃饭，他说喜欢吃牛肉，我们就点给他吃，他便很开心，他是充满正能量的人。这次我比过往花更多时间在处理剧本，过去未试过这样参与剧本创作的，单是围读都很多次了。”

戏中有三个时期的桦伟，小童、青年和成年版，吴君如透露选角很难，“我们见过很多演员，有运动员身材，但演戏不行；好演技的，又不像运动员，还要找三个阶段的桦伟！有一刻想过再找不到人选，我就自己做神奇小子，请导演另外找人演苏妈，哈哈！”

选角过程虽漫长但顺利

吴君如称神奇的是，选角过程虽然漫长，但上天好像有照顾着这个剧组，一切都很顺利，成年版找到梁仲恆，青年版找到冯皓扬，“童年版真的要提一提这位小朋友天诺，名叫天诺都是很聪明，哈哈！当时我们联络伤残机构转介一些残障小朋友，因为成年人演痉挛也很难拿捏，小朋友应该演不来，所以才考虑用残障小朋友��演出，怎知真是有一个跟苏桦伟一模一样，有脑痉挛问题的小朋友，他就是天诺了，他是一个开心和乐观的宝宝，就这样我们集齐了三个苏桦伟。”

在世人眼中，儿子一出世就有问题，很多人只会怪责母亲，是否照顾得他不好？“我拍这部戏，流了五公升眼泪，哭到差点干眼症；有开心的哭，有生气的哭，有苦尽甘来的哭，满足了我的表演欲。”拍完戏她感受到每个妈妈都是神奇妈妈，希望带给大家信息是“输在起跑线不要紧，最重要是知道终点在哪里？”

吴君如、梁仲恆、冯皓扬、卢海鹏（鹏哥）、张继聪、柳应廷（Jer）等前晚（8月4日）出席电影《妈妈的神奇小子》首映，残奥金牌运动员苏桦伟与苏妈也有捧场，现场预备了金牌形状蛋糕，为吴君如庆祝56岁生日。