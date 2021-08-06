《七公主》搭奥运热播出 黄翠如难忘遭林夏薇泼屎

（香港讯）香港“剑神”张家朗在东奥夺得男子花剑个人赛金牌，掀全港剑击热潮，无线（TVB）剧集《七公主》刚好是剑击题材，趁势提早在8月9日（星期一）播出，剧中主角林夏薇、黄翠如、高海宁、陈滢、邝洁楹及江嘉敏等，昨日（8月5日）出席宣传活动，示范剑击动作造势。

林夏薇称剧中有破格演出，与徐荣的一段畸恋有血有泪，还会向黄翠如泼“屎”，颠覆她在《逆天奇案》的“国民女友”形象。她说：“剧组以香蕉混入巧克力制成‘道具屎’，几可乱真。事前我做好彩排，准备一镜到底完成动作，但监制突然叫停，我来不及收手，泼在翠如的衣服上，第二次再拍才泼向她的脸和头。”

身形娇小的邝洁楹剧中是律师和业余剑击手，监制说很难为她找替身：“好难找到一个跟我一样娇小的替身，我拍摄前受训4个月，后来边拍边参加剑击赛事汲取经验，遇到一名9岁参赛者跟我一样高。我也跟高大男生对战过，虽然输了比赛，但我曾经刺中对方得分。”她表示体验剑击运动的艰辛，更欣赏香港剑击代表队出战东奥，“见到张家朗得奖分外投入，我大叫出来，这部剧因为香港剑击运动员取佳绩而提早播，希望运动员都看这部剧。”

高海宁与陈滢的角色对比强烈，高海宁扮演粗鲁女生，但造型多变，她最难忘化身美少女战士。陈滢则穿一套T恤、烂球鞋贯穿全剧，预告会素颜、头发不整洁出镜，加上拍摄前刚从加拿大探亲回港接受隔离，身形肥肿未收身，她笑言：“女神形象没了！”