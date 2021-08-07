发首张个人创作专辑 李俊纬唱出自己的爱情故事

本地歌手李俊纬四年前参加《中国好声音》，燃起正式当歌手的梦想，之后单曲一首一首地发，如今终于有了首张个人创作专辑《为了你，我可以》。他接受《联合早报》访问时开心地说：“也算是我音乐事业一个小小的里程碑。”

唱出恋爱的三个阶段

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专辑收录李俊纬之前发表过的六首单曲，还有五首新作品，共11首歌，都是他与本地音乐人携手创作，并由他自己制作专辑。谈到过程中的挑战，李俊纬说：“最大的挑战是如何把我脑海里的想法呈现出来，当词曲都好了，我必须想，怎样的编曲和制作才能带出我的主题。后来我决定以三个篇章呈现，分别是悲伤的怀念、幸福的回忆、未来的希望，唱出恋爱的三个阶段。”