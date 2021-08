巫启贤的21岁女儿巫咏欢(欢欢)正式出道,首支单曲《你是怎么了What is it About You》请到爸爸“献声”。据知原本没有这个安排,但巫启贤在录音室外陪女儿录音,哼唱时引起制作人黄韵玲的灵感,于是有了父女和音的彩蛋。

巫启贤为了替女儿出道铺路,投下逾千万台币(约48万新元)在上海开了一家音乐制作公司。如今女儿出道,他高调转发宣传,吕良伟、刘美娟、辛晓琪、Ella陈嘉桦、品冠、关德辉等星友纷纷送祝福。