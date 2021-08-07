剧组无条件配合哺乳 宋怡霏产后复出演妈妈

本地艺人宋怡霏产后复出接拍剧集《哇到宝》，剧组为能邀请她出演，无条件配合她的哺乳要求。

宋怡霏受访透露，这次在《哇到宝》中出演电商富二代的妈妈。她坦言，过往也多次演过妈妈角色，但性格比较悲情或三八。这次的妈妈角色则非常乐观，是一位可爱的妈妈，和儿子的相处更似朋友。

她表示，自己现实生活中很爱开玩笑，所以会尝试将自己的幽默感融入角色。另外，她觉得，生了2女儿后，当妈妈的感触更有真实感，这与以往演妈妈时的感受是最大的分别。

宋怡霏小女儿才4个半月，这么早复出拍戏会影响喂养孩子吗？她笑说，“剧组找到我的时候，我第一个反应就是我还在哺乳期，这样会耽误剧组的拍摄进度，比如我在片场如果要挤奶的话，其他人就要等我45分钟。”

不料剧组一口答应这样的要求，令宋怡霏不好拒绝。“他们对我这么好，不得不接，本来想花多点时间在家照顾孩子的。”

为了恢复产后身材，宋怡霏也积极健身。“前段时间有去健身房，最近因疫情关系没有去，但健身没有停，教练通过ZOOM方式指导我。”

她也指教练很严格，会每天跟踪她的锻炼情况，也要求汇报每天的饮食。“他们在吃的方面很重视，我虽然自己有开餐厅，但不会煮，也不会计算卡路里，所以干脆叫外卖，现在有那种专门算好卡路里的外卖，这样反而效果会快一些。”

女儿开口叫妈 激动落泪

宋怡霏说，小女儿4个半月大的时候就开口喊妈妈，让她激动落泪。

她表示，一般孩子7到8个月才开口，但那天自己起床去看孩子的时候，女儿竟然开口喊了一声妈妈，令她激动不已。“通常��子4个半月不会开口的，所以那天很兴奋，还怀疑自己到底有没听错。”

不过隔了2个小时后，当她引导孩子再次喊妈妈时，女儿又开口叫了一次，所以她才确信女儿是真的会开口喊妈妈了。