邀法国前第一夫人合唱 蔡健雅亲教对方华语

蔡健雅新歌与法国前第一夫人布鲁尼合唱，教对方讲华语很有趣。

蔡健雅将在8月13日推出新专辑《出走》，昨天（8月6日）释出《出走》《Bluebirds》后的第三首新歌《Photographs》，邀来大咖合唱－－当过歌手和模特儿的法国前第一夫人布鲁尼（Carla Bruni）。分别在台北和意大利的蔡健雅和布鲁尼，昨午在线上与媒体见面，畅聊这次的合作。

谈到如何结缘，布鲁尼透露：“我一直很想跟亚洲艺人合作，经理人给了我很多选择，我很喜欢蔡健雅，她的作品、她的歌声、她的热情、她的单纯、她的样子。我觉得如果不是跟蔡健雅合作，我就不做了。我们后来联系上，一见如故。”

《Photographs》是一首英语歌，但里头有几句中文歌词，布鲁尼唱了四句中文，蔡健雅分享教布鲁尼发音：“过程很有趣，就一直重复讲给她听，告诉她舌头放在牙齿后方等等。歌曲推出后，我很紧张大家的反应，看到都是好评，包括称赞Carla的中文，我松了一口气。”

布鲁尼说，已故英国摇滚歌手大卫·鲍伊（David Bowie）曾经唱过一整首的中文歌曲《刹那天地》，给了她很大的鼓励，并透露自己的9岁女儿也在学中文。她坦言：“这个语言很难，发音跟我会的意大利语、法语、英语，很不一样。但我会越来越好，将来若有机会唱现场，我要给蔡健雅惊喜。”

两人分隔两地拍摄MV，过程也很有趣。蔡健雅分享说：“在摄影棚，工作人员放了一支杆，说想象那是布鲁尼，对着‘她’演唱。”布鲁尼笑说：“在我这里，你也是一支杆。”

新专辑回归初衷 不插电演奏方式呈现

蔡健雅新专辑回归初衷，以acoustic（不插电演奏）方式呈现，编曲只有吉他和弦乐。

她透露：“疫情爆发的头六个月，我很茫然，不知道该做什么，也没有创作灵感，就一直看电视。然后我开始惊慌，不知道自己和世界会变得怎样。渐渐静下来以后，我有了觉悟，就用音乐纪录现在世界在发生的事情。我拿起吉他，然后就很自然地只用一把吉他写下所有歌曲。”

她在疫情期间感到十分孤独，但也借此挑战自己，要如何透过音乐摆脱封锁的感觉。“我要感觉我是自由的，是可以飞出去的，所以我决定做一张acoustic专辑，让大家闭起眼睛听，就像在看一部电影。

从旧照片获启发 写下《Photographs》

旧照片的怀旧感，启发蔡健雅写下《Photographs》。

蔡健雅说，孤单的情绪让她不禁问自己：要怎么让自己更好受？什么对我是重要的？

“我发现我很需要触感，但我看不见我的朋友，拥抱不到我的家人。这时候，我想起旧照片，它们是有灵魂的，即使已褪色。世界怎么看我们，怎么定义我们，这常常影响着我们，而旧照片提醒着我们，自己真正是谁。”

布鲁尼也感慨：“能握住的照片和信件，很重要，它们是我们的记忆，而记忆是生命很重要的一部分，但在这个数码年代，我们已逐渐失去这些。”