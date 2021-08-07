杨雁雁下周飞欧洲 拍Netflix电影

下周飞欧洲拍Netflix的电影“Havoc”，金马影后杨雁雁却准备了秋冬衣！

欧洲现在还是夏天，杨雁雁要去拍戏的地方，晚上气温介于12度至20度，照理上不是太冷，不过她接受《联合晚报》访问时说：“我非常怕冷。夏天的衣服只带了一两套，其他都是秋冬装。”

万一天气没她想象的那么冷，一两套夏天衣服可足够？杨雁雁笑笑回应：“我去旅行时，两件牛仔裤可以搞定。”

她带了慢煮锅：“准备煮小米粥保胃，要工作得养生。”她说，尽量留在拍戏的地方：“所以也会带很多快熟面，我不是很爱吃快熟面，不过因为疫情，还是少出去好。”由于欧洲人肤色与亚洲不同，她也自备了化妆品：“第一次去欧洲拍戏，还是自备比较好。也带30到40个N95的口罩。”杨雁雁已打了冠病疫苗。

飞到欧洲起码10多个小时，飞机上如何防疫？她打趣说：“原想要穿‘太空装’，不过上厕所会很痛苦，所以会小心。”

她说在欧洲拍戏空档，会与旅居英国的本地导演陈哲艺聚一聚。她暂定8月15日飞欧洲，离家一段日子，她已预先为势必想念她的8岁女儿做好心理辅导，届时母女将通过视频解思念。

由于制作方没宣布拍摄地点，杨雁雁不便透露，但《联合晚报》上网查询，西方媒体曝光了影片在英国拍摄。

“Havoc”的参演艺人还包括奥斯卡影帝——黑人影星佛瑞斯惠塔克（Forest Whitaker），《猛毒》（Venom）的好莱坞肌肉型男汤姆哈迪（Tom Hardy），杨雁雁首次与这些好莱坞红星合作，势必让人期待。