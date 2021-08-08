野性新加坡

Wild City: River World

Discovery Asia（新电信Ch204） 晚上9.00

新加坡的动植物种类多元化，令人意想不到，各有奇妙。节目在日渐扩张的城市周围寻找不同栖息地，沿着海岸线深入人迹罕至的内陆，看这些隐蔽的野生动物热点，怎样意外地成为野生动植物的安居之所。

国庆献词 2021

英语版：亚洲新闻台CNA 傍晚6.45

华语版：8频道 晚上9.45

我国即将庆祝建国56周年，李显龙总理先透过亚洲新闻台以英语发表国庆献词，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰再通过8频道宣读华语版。

恶魔法官 The Devil Judge

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

韩剧，讲述韩国当局决定通过全民参与的直播法庭秀投放正义信息，在混乱时代登场的姜耀汉是人民的英雄，还是戴上法官假面的恶魔？他将在法庭带来痛快的正义制裁快感。

天能 Tenet

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.00

主角发现有人发明时间逆向技术，试图控制世界，他领导代号“天能”的行动阻止阴谋，拯救世界。

2021屏东三大日音乐节

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上8.00

迈入第四届的音乐盛会，聚集台湾乐坛的大咖卡司，陪同粉丝度过南台湾最喧闹开心的春天。

阴橱 The Closet

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

主演：河正宇、金南佶、许律。一对父女搬入新家后，女儿在衣橱前离奇失踪，心急如焚的父亲该如何联手驱魔师救回女儿？