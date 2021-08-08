黄景瑜：被贴上军人标签是观众予我认可

28岁的中国硬汉小生黄景瑜于2018年在电影《红海行动》中饰演海军陆战队特种作战团中的狙击手顾顺之后，陆续接演《破冰行动》《王牌部队》《决胜时刻》等多部军旅及刑侦等题材的作品，军人与警察的正派角色深入民心，被网民戏称是“在演艺圈服兵役的男人”。最近他在播出的中国军旅剧《爱上特种兵》中再次“当兵”，诠释东南战区最优秀的少校军官梁牧泽，并首次与饰演军医夏初的花旦李沁合作；两人剧中履行职责与使命，从最初互看不顺眼到一同经历生死劫难，最后收获了爱情。

黄景瑜接受《联合晚报》电邮访问，针对被指是“在演艺圈服兵役的男人”，他说：“服兵役倒不至于，也演过军人的角色，和真正的军人比还是有非常大的差距。”

他认为被贴上“军人”的标签并不是什么坏事，“观众给我标签也是一种认可，对我来说能让观众记住，能让观众喜欢你这个角色才是最重要的。”

去年（2020年）初他投入《特种兵》拍摄工作，谈到再次“当兵”，他表示看过剧本后感到有兴趣，“我本身对军人这个职业就有不一样的感情。这次饰演的角色梁牧泽和之前演军人不太一样，这次是从更多方位出发，多层面的展现一个新时代军人的生活，在表演的时候需要关注更多细节上的东西。”

过去屡次演出军旅、刑侦等题材的作品，此次拍《特种兵》会否驾轻就熟？

他说：“对于一些个人军事训练技能还是会更熟悉的。比如敬军礼、枪械动作、越野拉练和障碍跑等等这些，相对更熟悉。”

无独有偶，黄景瑜透露目前在拍摄一部警察题材新剧，希望能把握好新的角色，“接下来的工作规划就是踏踏实实演戏，做好自己该做的吧。”

会否想要挑战反派或有想尝试的角色？“其实我一直对自己也没���么太明确目标，有吸引我的剧本和角色，条件允许的话都想试试。”

角色外冷心热 演出时特别着急

黄景瑜曾表示《特种兵》中的恋爱剧情让他很难有代入感，倒是军队里的故事能让他特别感动，对此他直言自己跟角色不太一样，“他是那种内心情感丰富但是不愿意多说的人，我自己就是那种比较随性的有啥说啥的。”

虽然性格跟角色有落差，但为了入戏，他指更多会从角色的角度去思考、揣摩他的想法，再想想怎么表现出来。

相比过往演绎过的角色，他认为梁牧泽的性格有所不同：“他是一个外冷心热的人，行动上比语言上要多很多。”

像是剧中想对李沁饰演的夏初好，却也不直说，“我当时演的时候觉得特着急。对比之前的角色，梁牧泽更沉稳更内敛。”

自认厨艺“还行”

黄景瑜向来少接综艺节目，他直言，比较少参加综艺节目主要是没有档期。

提及他最近成为观察类真人秀《做家务的男人3》的固定班底成员之一，之所以接下《做家务3》，他说：“《做家务3》本身就是比较有趣，自己对于做饭还挺拿手的，正好我也有时间，就想着来参加一下。”

他自己平时在家也会做家务，认为自己的厨艺“倒是还行”，也觉得做饭挺有意思的，平时没事“总爱瞎研究研究”呢。

◎新电信电视订户可从8月15日（星期日）起通过e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）收看《爱上特种兵》，现也可通过e乐随选观看《做家务的男人3》。Cast Chinese Plus订户可透过手机应用观看。