点击率超过400万 爱国歌曲 “We Are Singapore”最受欢迎

明天8月9日国庆日,爱国歌曲MV,最爱欢迎的依然是2018年的《We Are Singapore》。

自1984年起,每年国庆,有关当局都会推出一或两首爱国歌曲,过去30多年,这些爱国歌曲不但家喻户晓,而且传唱度非常高。根据国庆筹委会Youtube官网NDPeeps,近30多首爱国歌曲,2018年的《We Are Singapore》始终是最受欢迎,至今的浏览量已经超过432万;其次是去年由向洋演唱的《Everything I Am》,浏览量超过370万;排在第三的是2019年找来多位重量级歌手包括黄莺莺、陈洁仪、孙燕姿、林俊杰等重新录制的《Our Singapore》,吸引超过368万人观看;而今年的《The Road Ahead》目前排名第9,超过206万人观看。

陈洁仪孙燕姿 各唱过两首爱国歌曲

天后陈洁仪是演唱爱国歌曲的第一位本地华语流行乐坛歌手,她于1998年演唱了李迪文词曲的《Home》。随后,孙燕姿、蔡健雅、龚诗嘉、瑞恩、陈毓芸、梦飞船、许美静及林俊杰等都分别唱过爱国歌曲。

撇开合唱形式,众多歌手中,陈洁仪与孙燕姿各演唱过两首爱国歌曲,陈洁仪在1998年演唱《Home》及2007年的《There’s No Place I’d Rather Be》(那年另一首爱国歌曲是《Will You》),孙燕姿则在2002年演唱中英文版的《We Will Get There》(《一起走到》)和2003年中英文版的《One United People》(《全心全意》)。

另,爱国歌曲在90年代起也加入中文版,像陈洁仪的《家》、孙燕姿的《一起走到》和《全心全意》、蔡淳佳的《晴空万里》、龚诗嘉《幸福的图形》、蔡健雅《属于》、许美静《星月》、陈毓芸及梦飞船《心连心》、瑞恩《勇敢向前飞》及陈伟联《就在这里》。

DJ们最爱哪一首?

30多首爱国歌曲,96.3好FM和 UFM 100.3 6位DJ最爱哪一首呢?

★菁云:《幸福的图形》——“喜欢的好多。但是每次听都特别有感触的是龚诗嘉的《幸福的图形》。歌这么唱着:‘我们用爱跨越风雨,打造奇迹,梦想在这里成型。未来更值得去憧憬。我相信,幸福是这岛屿的图形。’这一年多来我们面对冠病的冲击,但是全国上下齐心抗疫,让我更加坚信‘幸福是这岛屿的图形’!”

★丽仪:《家》——“我最喜欢的是《家》。《家》是我们的避风港,也是国家重要的基石。这首歌曲带出《家》的温暖,想家的心情也可以是很澎湃的,每次听都很感动!”

★杰奇:《家》——“可能我是那种爱在心里口难开的新加坡人吧?一向对慷慨激昂的爱国歌曲都没有特别感觉,甚至无感,唯独《家》深深牵动我的心。我喜欢它的轻柔和温暖,不论中英文,歌词都写得含蓄而深情,跟很有层次感的旋律配搭得恰到好处,相得益彰。陈洁仪的诠释,感情的拿捏相当到位,仿佛娓娓述说一个让人感动的故事,自自然然地沁入人心。”

★丽梅:《The Road Ahead》——“今年的《The Road Ahead》,除了朗朗上口,歌词也写得非常贴切和有鼓励性,尤其现在仍处在疫情中。而最近这首爱国歌,除了有MV,还有一连串的指定舞步动作,也掀起了大家在抖音上录制广传的热潮。”

★小猪(吴婉君):《We Are Singapore》——“最爱《We Are Singapore》尤其是唱信约那段。但今年的《The Road Ahead》,听第一遍时,唱到‘We did it before, and we’ll do it again’就很感动!”

★伟龙:《The Road Ahead》——“我蛮喜欢今年的《The Road Ahead》,是近几年听了比较有感觉的一首。虽然不是典型的‘大歌’,但曲和词都搭配得很好,温暖励志!好几次边听边唱,唱到‘We did it before, and we’ll do it again’,就会起鸡皮疙瘩,眼睛湿湿的......哦,对了!MV也很赞!”