点击率超过400万 爱国歌曲 “We Are Singapore”最受欢迎

明天8月9日国庆日，爱国歌曲MV，最爱欢迎的依然是2018年的《We Are Singapore》。

自1984年起，每年国庆，有关当局都会推出一或两首爱国歌曲，过去30多年，这些爱国歌曲不但家喻户晓，而且传唱度非常高。根据国庆筹委会Youtube官网NDPeeps，近30多首爱国歌曲，2018年的《We Are Singapore》始终是最受欢迎，至今的浏览量已经超过432万；其次是去年由向洋演唱的《Everything I Am》，浏览量超过370万；排在第三的是2019年找来多位重量级歌手包括黄莺莺、陈洁仪、孙燕姿、林俊杰等重新录制的《Our Singapore》，吸引超过368万人观看；而今年的《The Road Ahead》目前排名第9，超过206万人观看。

陈洁仪孙燕姿 各唱过两首爱国歌曲

天后陈洁仪是演唱爱国歌曲的第一位本地华语流行乐坛歌手，她于1998年演唱了李迪文词曲的《Home》。随后，孙燕姿、蔡健雅、龚诗嘉、瑞恩、陈毓芸、梦飞船、许美静及林俊杰等都分别唱过爱国歌曲。

撇开合唱形式，众多歌手中，陈洁仪与孙燕姿各演唱过两首爱国歌曲，陈洁仪在1998年演唱《Home》及2007年的《There’s No Place I’d Rather Be》（那年另一首爱国歌曲是《Will You》），孙燕姿则在2002年演唱中英文版的《We Will Get There》（《一起走到》）和2003年中英文版的《One United People》（《全心全意》）。

另，爱国歌曲在90年代起也加入中文版，像陈洁仪的《家》、孙燕姿的《一起走到》和《全心全意》、蔡淳佳的《晴空万里》、龚诗嘉《幸福的图形》、蔡健雅《属于》、许美静《星月》、陈毓芸及梦飞船《心连心》、瑞恩《勇敢向前飞》及陈伟联《就在这里》。

DJ们最爱哪一首？

30多首爱国歌曲，96.3好FM和 UFM 100.3 6位DJ最爱哪一首呢？

★菁云：《幸福的图形》——“喜欢的好多。但是每次听都特别有感触的是龚诗嘉的《幸福的图形》。歌这么唱着：‘我们用爱跨越风雨，打造奇迹，梦想在这里成型。未来更值得去憧憬。我相信，幸福是这岛屿的图形。’这一年多来我们面对冠病的冲击，但是全国上下齐心抗疫，让我更加坚信‘幸福是这岛屿的图形’！”

★丽仪：《家》——“我最喜欢的是《家》。《家》是我们的避风港，也是国家重要的基石。这首歌曲带出《家》的温暖，想家的心情也可以是很澎湃的，每次听都很感动！”

★杰奇：《家》——“可能我是那种爱在心里口难开的新加坡人吧？一向对慷慨激昂的爱国歌曲都没有特别感觉，甚至无感，唯独《家》深深牵动我的心。我喜欢它的轻柔和温暖，不论中英文，歌词都写得含蓄而深情，跟很有层次感的旋律配搭得恰到好处，相得益彰。陈洁仪的诠释，感情的拿捏相当到位，仿佛娓娓述说一个让人感动的故事，自自然然地沁入人心。”

★丽梅：《The Road Ahead》——“今年的《The Road Ahead》，除了朗朗上口，歌词也写得非常贴切和有鼓励性，尤其现在仍处在疫情中。而最近这首爱国歌，除了有MV，还有一连串的指定舞步动作，也掀起了大家在抖音上录制广传的热潮。”

★小猪（吴婉君）：《We Are Singapore》——“最爱《We Are Singapore》尤其是唱信约那段。但今年的《The Road Ahead》，听第一遍时，唱到‘We did it before, and we’ll do it again’就很感动！”

★伟龙：《The Road Ahead》——“我蛮喜欢今年的《The Road Ahead》，是近几年听了比较有感觉的一首。虽然不是典型的‘大歌’，但曲和词都搭配得很好，温暖励志！好几次边听边唱，唱到‘We did it before, and we’ll do it again’，就会起鸡皮疙瘩，眼睛湿湿的......哦，对了！MV也很赞！”