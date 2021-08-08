传有影片证据 吴亦凡若返加拿大恐遭“化学阉割”

（综合讯）吴亦凡因涉嫌诱奸遭到刑事拘留，全案仍在持续侦办中，日前有在洛杉矶受害的少女出面指控遭下药性侵，甚至疯传还有400G的影片！

吴亦凡涉嫌性侵未成年少女，依照中国法律，若属实将处以3至10年有期徒刑，即便刑满回到加拿大，仍可能要面临法律制裁。

最近，有人声称手上握有吴亦凡400G的证据影片，披露受害女性都是在无意识情况下被侵犯，据加拿大法律，性侵犯案件不管发生多久，受害者都可以向警方报案，将犯人起诉，且对于性犯罪者有“化学去势（又称化学阉割）”的刑罚！

据悉，“化学去势”并非真的除去生殖器，而是一种药物控制法，在犯人体内注射减少男性贺尔蒙的药物，作为达到抑制性冲动的作用，并不会真的绝育，但可能会有视觉及记忆力衰退的副作用。

加拿大法律规定，法官并没有实质权力判处性侵犯去势，犯人必须接受精神鉴定，经过专家判定才可以进行去势。

前女友“小G娜”事件重提

2016年，吴亦凡被自称是他正宫女友的网红“小G娜”曝光一系列私密语音，亲密床照、“约炮”音档遭到疯传，当时一名王姓网友直指他是“加拿大炮王”，他聘请私人御用律师朱晓磊提告，最后王姓网友被判赔偿吴亦凡22万人民币（超过4万5900新元）。

当时，王姓网友因为经济条件差，写了2封道歉信给吴亦凡求情，却未得到任何回应，最终法院将罚款调整为36500元（7625新元），让他一边打工一边偿还。

近日，王姓当事人晒出一张汇款截图，原来朱晓磊悄悄退给他1万元人民币（逾2000新元），还标注要王男“好好生活”，王男直指，这不是“封口费”，只是朱晓磊以“以个人名义捐款”，针对吴亦凡案件，有网友建议他申请上诉。