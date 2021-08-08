操劳过度 欧萱甜点店做蛋糕突晕倒

因操劳过度，欧萱前晚在店里制作蛋糕时晕倒，经理人代她报平安。

今年中圆梦当甜点店老板的欧萱，昨天在甜点店IG分享创业心声，接近文末写道，身子不胜负荷“在这纯白空间失去意识”。记者昨天联系欧萱的经理人，对方坦言：“她近三个月来为了店操劳过度，昨（前）晚制作蛋糕当儿晕倒了。

欧萱掷入六位数打造店面和厨房设备，全数由她自掏腰包，没有赞助商和其他投资人。记者5月底走访这间位于翰密顿路的甜点店，当天，欧萱指甜点店开张后，她会暂时卸下艺人身份，一脚踢经营生意，现阶段未聘请帮手，“现在是我一个人经营，之后会请人帮忙，我就可以研发其他甜点。”

甜点店开张后，欧萱每月一次开放线上接单，生意不俗，供不应求，甜点店网站在开张当天，因顾客反应踊跃，瘫痪了数小时。近月来，欧萱投入百分百心力打造店面、完成订单等大小事情，身体前晚“决定抗议”。

欧萱晕倒时，经理人在身边。经理人忆述，事发突然，所幸欧萱晕厥片刻后恢复意识，之后看了医生，昨天居家休息。经理人代欧萱感谢各方的问候，报平安说：“她好一些了。医生要她先休息，随后调养身体。基本上就是要休息。”

计划下个月放假休养

据了解，欧萱原想只字不提晕倒事件，但考量到订单受影响的顾客，最后决定坦白交代情况。她会完成8月的甜点订单，月底则不会接9月的单，计划下个月放自己一个假。经理人告诉记者：“她还是会把8月的订单一一完成，（晕倒事件前）这个礼拜原本安排休息一周。她很感激大家的支持，所以无论多累还是一直努力着。”

欧萱目前不便受访。她在昨天的IG发文中说，亲手打造的甜点店是充满欢乐的空间，是一个让她用甜点与众人分享喜悦的地方，未料搞得自己身心疲累，“我想……在真实世界里，快乐和好意很容易被淹没。”

���也在文中分享：“经过一整个月的极限挑战，身子决定妥协。身心灵皆是。我在这纯白空间失去意识。”她向受影响的顾客道歉，指自己没法完成昨天的订单。身子这次敲警钟，让她明白生活中应该优先考量的事情，相信她指的是健康。她在文末说，下个月休息时，她盼能疗愈身心，并调整甜点店的接单系统与方式。

