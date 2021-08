图片取自互联网

加拿大籍中国男星吴亦凡被19岁网红都美竹揭露性丑闻,震惊整个娱乐圈。无论已被刑事拘留的吴亦凡会否判刑,其声誉已蒙受无可挽回的影响。他失去了所有15个代言品牌,同时被官媒点名说“早就该被市场淘汰”,外界相信这等于是要对私生活混乱的他封杀了。

如果吴亦凡在中国娱乐圈的脚步到此为止,他留下的印痕孰深孰浅,《联合早报》娱乐记者沿着他的演艺轨迹探查一遍,看他最后能留下什么。

●影剧

2014年,与韩国SM公司解约后,吴亦凡将事业重心转回国内,处女作即为才女徐静蕾执导的电影《有一个地方只有我们知道》。之后,他又陆续与徐克、周星驰等知名导演合作,《老炮儿》《西游·伏妖篇》,还是年轻演员中唯一参演过两部好莱坞电影《满极限特工:重返极限》(xXx:Return of Xander Cage)和《星际特工:千星之城》(Valerian and The City of a Thousand Planets)者,总累计票房当时逾6亿新元,前途备受看好���

吴亦凡先后出演多部影剧,只是��技评价多在中下,可以说少了他,华人影视圈没有损失。

●时尚

有圈内人说,类似吴亦凡这样“痞男孩”型的艺人不多,所以他一直为品牌所看重,据说被他穿过的款式,基本都会售罄,为其拿下高端代言奠定了基础。他的代言包括兰蔻、欧莱雅男士、韩束、LV、宝格丽、保时捷、腾讯等,涵盖了奢侈品、护肤、游戏、消费品、视频平台、赛车运动等众多领域。让他在顶流偶像中最具全能时尚影响力。

当然,因为他也利用参加《中国有嘻哈》《潮流合伙人》等综艺节目,以及自己创立的潮牌,把自己包装成“潮流教主”,形象加分。

都美竹说过,吴亦凡在过去10年里吸金能力不凡,达到四五亿新元的天文数字,多亏这些时尚代言的加持。话说回来,性丑闻爆开后,他是否也须付给商家天价赔偿,是接下来他得面对的危机。

他在中国跨界娱乐和时尚,虽说占有一席之地,但江山代有才人出,潮流起落很快,接班人选也许很快就会出现了。

●青少年流行文化

2012年在韩国以男团Exo一员出道时,吴亦凡已经虏获许多年轻歌迷,2014年回中国后再凭借多档综艺节目如《中国有嘻哈》《潮流合伙人》,又出唱片,他心心念念音乐事业,但没有能拿得出手的个人作品,不过《中国有嘻哈》开启了国内说唱音乐的市场,给了一众地下饶舌歌手阶级跃升的机会,算是功劳一件,吴亦凡则趁势成为青年文化有力的影响人。比如,他在《中国新说唱》中担任导师,一句“你有freestyle吗”在网上大流行。

这也是为什么他的性丑闻激怒许多人,觉得他会贻害万千未成年粉丝。今天在网上搜寻吴亦凡,“选妃”“权色交易”“性賄賂”“毒品”“性侵未成年”“迷奸”“偷拍”“诱骗”“群交”“拉皮条”等各大罪狀成了主要关键词,未来他的性丑闻恐将掩盖他的其他成就,成为他的主要标记。同时,他也将创造一个新纪录,从来没有顶流偶像像他那样从天堂往地狱般的直线坠落。

●商业价值

被称为“初代流量”的吴亦凡,和黄子韬、鹿晗、张艺兴等,从韩国回中国发展后遇上网络发展巅峰,比韩庚等前辈更直接收割流量红利,成为娱乐圈宠儿。同时,他也积极利用生意头脑扩展商业版图。他先后推出潮流品牌A.C.E、嘻哈厂牌20XXCLUB等,曾担任股东的公司共有四家,都是和母亲吴秀芹、表哥兼助理吴林合伙,他担任过品牌董事、总经理和创意总监等职位。吴亦凡的事业版图也扩至赛车,成立了“20XX Racing车队”,这次风暴发生时,他正在宁波参加赛车。

从2017年起,他连续三届入选福布斯中国名人榜十大,这是娱乐圈名人的收入、曝光量和作品影响力的综合商业价值排名,估计五年总收入起码达1亿5000万新元。不过,一旦他被封杀,他的商业价值肯定猛跌,以他作为卖点的这些品牌还有市场吗?