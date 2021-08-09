怨艾成“像机器人”被炮轰 王瞳：直播是他想做的

（台北讯）台湾乡土剧女星王瞳上个月嫁给马来西亚籍艺人艾成一周年。她近日在直播中聊到人妻生活孤单，觉得面对艾成像机器人、木头，规律的生活像独居老人，没有陪伴感觉。两人的夫妻相处之道引来讨论，王瞳也被推上浪尖。

王瞳感谢艾成会帮忙买早餐、倒垃圾、洗碗、拖地，但她说自己要的不是很会做家事的老公，“这些事情我请菲佣来做都比你强”，她想要的是会陪她聊天，吃完饭一起散步的幸福感。

视频引起网友两极评论，谩骂者炮轰王瞳：“为什么要像表演一样，把婚姻生活摊出来让大家评论与公审，王小姐真的想改善彼此的关系，一定要用这样的方式吗？让不知情的观众品头论足，对另一半就是好事？”

认同的网友则说：“真的是相爱容易，相处难，我认同”“艾成是不是有点忧郁倾向？做老婆的还是要关心身边的人，不能要求对方做到自己理想的样子，夫妻要互相没有谁一定要付出比较多，如果艾成心理生病的话是相当严重的”“我觉得是各自对婚姻看法不一样，没有尊重双方其实都是独立个体，只专注自己的需求，却忘记各有自己在意的事情要忙，更忘记交往需要经营陪伴，有时更需要一些仪式感满足心理层面的虚荣。”

对于网友看法，王瞳一一回复：“毕竟被机关枪扫射后也是需要时间回血”，她希望每个网友都不要只看一小部分，必须将全部的影片看完，才不会让她想传达的意思被断章取义，另外解释，“这个直播是艾成希望做的，要传达的就是真实敞开好好沟通，也是两人沟通后才有的。”

而艾成也对自己的无感难过，直播前两天就有找王瞳、张芸京和潘奕如聊过，认为自己找到问题点和解决方式，所以希望能够重现这样的过程才会开直播。王瞳坦承，为了呈现这样的内容，她和张芸京、潘奕如也是战战兢兢的。