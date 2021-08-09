定居海外艺人如何度国庆？

今天是国庆日，在海外定居的新加坡人怎么过节？《联合晚报》长途访问三名在台北定居的本地艺人。

林湘萍：制海南鸡饭蛋糕

因疫情许久不能回新的林湘萍，思乡情浓烈。昨天是台湾的父亲节，今天是新加坡国庆日，她一箭双雕，制作了充满“狮城味”的海南鸡饭蛋糕与班兰咖椰糕点送老公。今早，她也在台北同步观看国庆庆典检阅礼。

林湘萍告诉《联合晚报》：“每一年我都会为家人买新的红衣，穿上过节。今年因为疫情，没有办法亲自买到，还好（在新加坡的）干妈特地去买，寄过来给我们。这个时候会特别想家，会开始烹煮或烘焙比较代表性的国家美食，一解相思之苦！”

谈到最难忘的8月9日，她侃侃而谈说：“从小学到中学，几乎每一年的国庆庆典，很辛运有机会去观看。一同唱着国歌、一同从座位上起身做‘加冷人浪’（Kallang wave）的时刻，让我深深感受到当新加坡公民的骄傲，真的很难忘。如今，我只能在线上观看，但还是会带着孩子在家里唱国歌……”

请她选一首最喜欢的国庆歌曲，她的首选是“We Are Singapore”，“这是我想到的第一首歌，编得很好，容易上口。”

黄靖伦： 片场度过 曾在国庆庆典‘翻书’

黄靖伦正在拍摄台湾剧《女力报到》新系列，他说，今天会在片场度过。

黄靖伦分享两个难忘的国庆日，“2004年或2005年，那时候有装甲车游行的环节。我守在装甲车在加冷一带的大本营，他们发车，我们等车回来。另一次是中二那年，我和同学们参与庆典表演，我们坐在看台翻着彩绘书本，组成很大的图案，画面也会转换，我就是当年的其中一人。”

他的首选歌曲是“Count on Me, Singapore”，觉得这首歌励志，朗朗上口，透���歌词可了解先驱的辛苦。未满1岁的儿子听过国庆歌曲吗？黄靖伦笑说：“他太小了，国庆日和8月8日的台湾父亲节都不会有感觉。”

陈邦鋆：吃新加坡料理 寻家的味道

陈邦鋆与一对儿女在台北居住，妻子庞蕾馨昨天从新加坡飞往台北，抵达后需要在当地隔离，暂时无法团聚。

陈邦鋆受访时说，计划在今天点新加坡菜在家吃，“台湾有新加坡料理，海南鸡饭、云吞面还是点得到的，虽然味道不是一模一样，至少有一点家的感觉……如果在台湾买得到一个榴梿就更完美了！”

陈邦鋆忆述，中四那年参与国庆庆典检阅礼，他是少年旅（Boys’ Brigade）一员，“我记得当时真的好累好累，但典礼接近结束时，一看到烟火，就觉得一切很值得，感受到全国人一起庆祝的氛围，那个时候是最难忘的。”

他的“心水歌”又是哪一首呢？陈邦鋆的选择是“Stand Up For Singapore”，他说：“很喜欢所有的国庆歌曲，从小唱到大，唱着很爽，有种爱国的感觉。”

本地歌手今早纷‘献声’

今早，本地歌手们纷纷在社媒分享演唱国庆歌曲的视频。林俊杰拿着木吉他，自弹自唱英文版的《家》与“Our Singapore”，他说：“有时候，前路难免崎岖令人徬徨，然而只要秉持坚定的信念与意志，我们必能并肩渡过风雨。祝新加坡56岁生日快乐！感恩能与家人朋友一起度过，爱与温暖的氛围永远是最可靠的支柱。”

蔡健雅分享与新加坡交响乐团合作的新版《属于》。这首是2001年的国庆歌曲，由她演唱。她留言：“（这首歌）今年刚好20周年。新加坡交响乐团特别选了它，为它创造新的生命力和气势。”

潘嘉丽今早上载与台湾音乐人老公游政豪合作的国庆串烧歌曲，悦耳动听。她说：“虽然人在台湾，可是我的心与新加坡同在！”