陈泰铭 陈莉萍皆1965年出生 “每年国庆仿佛一起庆生”

双陈——陈莉萍与陈泰铭同属1965年生国产明星，陈泰铭受访笑说：“每一年国庆都仿佛大家一起庆祝生日！”

泰铭1965年1月出生、莉萍则在8月，夫妻同岁，月份不同，对泰铭而言，令他印象深刻的国庆日有两个：“其一是在国庆50周年时，为《海峡时报》拍摄国家50周年照片；其二是在2008年8月9日，莉萍正式受洗成为基督徒，我俩有了共同的信仰。”

转问莉萍最难忘的国庆，她告诉《新明日报》：“8月是我的生日月，每一年国庆都很难忘，你一问起，很多国庆回忆一下涌上来......”

莉萍记得某一年的国庆日，本地全体艺人到国家体育场演出，那一次，她正从国外回新，鼻子严重敏感红肿，但面对“万众一心”的演出，内心非常雀跃。

令她印象最深刻的，是去年冠病来袭，一家人在追看国庆庆典节目时，听到邻居一起高歌欢庆，全民一起祝贺国庆生日的感觉，令莉萍非常感动。

莉萍：九旬母已打首剂疫苗

与新加坡同岁，泰铭笑说证明他们夫妻与国家一样年轻。

回顾56年的岁月，哪些人与事最令双陈有成就与满足感？

入行31年的泰铭说，当演员令他找到一个演艺大家庭，再从大家庭中成立属于自己的幸福小家庭。

“当演员不只是我的事业、也成为我的爱好，我彻底爱上演戏，心态跟从前不同，现在更开心，也越演越起劲！”泰铭说。

提到成就，阿姐莉萍1989年凭《早安老师》里的“哎哟哟”一角，一红就是32年，早期电视剧作品甚至红到中国去，至今仍有很多海外粉丝，“哎哟哟”有多经典根本毋庸置疑！

但她谦虚笑说：“年代不一样了，但把戏演好的态度一直是我的初心，当演员一定要有高度热忱与热情，很庆幸我一直都有！”

今天是新加坡56岁快乐��辰，与国家同年生日的泰铭寄语国家：“祝新加坡国泰民安、吉祥安康！”

莉萍则为国家打气：“万众一心，人人接种疫苗，战胜疫情，平安喜乐，国家繁荣昌盛！”

她透露：“我90多岁的母亲已去注射第一支疫苗！