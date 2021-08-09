前韩团女星 黄晶玲新剧当灵媒

前韩团女星黄晶玲拍华语剧《拯灵49天》当“灵媒”，伙拍“现代包青天”谢俊峰！

曾拍过电影《女鬼爱上尸》搭档向洋的黄晶玲日前接受《新明日报》访问，透露接拍的华语新剧《拯灵49天》以“灵媒”姿态现身，男主角是目前备受力捧的谢俊峰。

至于谢俊峰在《拯》中演什么？听闻就像“福尔摩斯”侦探、据说角色特质像“现代包青天”，剧组“秘而不宣”，但确定的是与晶玲有对手戏。

首次当“灵媒”，晶玲觉得认为这行业带给思念着往生者的亲人“心灵上的慰藉”，令活着的人安心，尽管拍摄时未感应任何“不寻常”，但晶玲深信世上有灵魂存在。

晶玲与谢俊峰自《触心罪探》已碰头，《拯》再次有交集，“俊峰很乐意指点别人，他不吝啬分享看法，给我很多宝贵意见......”

剧中的“灵媒”造型不是港片中“龙婆”（罗兰）那种令人望而生畏的感觉，晶玲这“灵媒”穿着时尚、搭配相宜妆容，第一集拍了9天，换了4套服饰！

《拯》开拓鬼魅新视野，也是本地剧试水温之作，目前拍了一集，上线时若反应热烈将延长集数，晶玲充满渴望，直言剧中的她因命定当灵媒，见证生命凋零很不开心，可供发展的主与支线很多......

今天是国庆日，问起最难忘的国庆，晶玲透露：“第一次在海外度过国庆日是在韩国当练习生，几乎无法上网。我（当时）的经纪人知道新加坡国庆日，特意给了我2小时的时间上网观赏国庆庆典现场直播，当年代表新加坡作为第一个Kpop偶像，远在韩国观赏国庆日特别想念自己的家......”