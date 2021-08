星期二特写之务必效劳

8频道 晚上8.30(今晚首播)

《星期二特写》今晚推出五集的新系列《务必效劳》,讲述我们城市中的一些另类服务,包括:殡葬服务业出现“哭童”;宠物主人聘用“宠物沟通师”来了解自己的宠物;外地租友平台悄然进入本地;网络直播成为罪案图书馆向公众求取线索的方式;手机应用软件成了义工服务的助力。

节目高级主编吴多炀受访时说,一次和研究民俗的朋友聊天,让他有了本系列的创作灵感。“他说本地没有职业哭丧服务,取而代之的是‘哭童’的哭丧仪式。第一次听到哭童,对这个服务充满好奇,于是着手收集资料。”吴多炀收集资料的当儿,也开始探索到底还有哪一些服务业是有趣却鲜为人知的,从而挖掘出另外四项服务。

首集讲述“宠物服务”

今晚播出的首集讲述的是“宠物服务”,节目采访了宠物沟通师,他们是宠物主人和宠物之间的沟通桥梁,传达彼此内心的所思所想。吴多炀说我国养宠物的人多,想跟宠物沟通的需求量大,让宠物沟通师受到欢迎。这也代表人与宠物的关系已经升华到需要沟通的阶段,而非从前只把宠物当成玩伴。

吴多炀说最有趣的是,他发现原来宠物走失后,还会有人通过宠物沟通师和走失宠物“取得联系”,追寻行踪。“宠物走失,主人心慌意乱,这种服务,减轻了宠物主人不少压力。即便不一定会寻获成功,却不失为一项新鲜有趣的服务。”

另外,“租友服务”这一集的故事也相当新奇。本地近期出现“出租陪伴”平台,以收费的方式,让出租人为客户提供见面陪伴的服务。吴多炀说:“行规是只能在公共场合见面。本地���口稠密,找个朋友陪伴这么难吗?租友服务的出现,是否意味一些城市人的寂寞、空虚?”

拍摄过程发生难忘的事

在拍摄过程中,发生了很多令人难忘的事。令吴多炀印象最深刻的是拍殡葬服务时,受访礼仪师的母亲突然往生了。他说:“礼仪师的工作原本是在悲伤中为丧家主持告别仪式,原以为他早已看破生离死别,其实不然,当死亡降临到自己的家中时,他无法接受,情绪崩溃了。最让人心痛的是在悲情下,他还得满面泪水地为母亲主持告别仪式。此时此景,在场的人都不禁潸然泪下。”

他说要访问哭童扮演者也不容易,“一般上,他们觉得当哭童的工作并不特别光彩,所以一一婉拒。后来,终于找到了两个年轻人愿意分享他们当哭童的心情感受。”

在制作“义工献力”这集的过程中,吴多炀赫然发现科技已经成为义工服务的助力。他说两个好朋友因为有照顾病人的经验,知道看护者的辛苦,所以设计并开发了一个手机应用。“求助者只要点击进去,选择所需服务,2000多个义工当中,必然会有人伸出援手。当今社会,求助并非遥不可及,而只是在弹指之间。”

“追寻真相”这集让观众看到有人从小被人领养,长大后期盼找回家人;有些是家人遇害,嫌凶在逃,伤心的家人还在等待答案。吴多炀透露,有民间义务组织例如罪案图书馆在社交媒体时代,借助直播的方式,义务地为人寻亲、找线索。

吴多炀说,每个人对这些特殊服务的诠释不同,希望节目能让观众看到社会的变化,并给周围人士更多关怀。

你是我的城池营垒 You Are My Hero

佳乐台(新电信Ch502)周一至五 晚上11.00

马思纯、白敬亭主演。讲述医学生米佧卷入珠宝劫持案,被特警队员邢克垒深入虎穴救出。他们两年后在医院联合警校的应急救援演练中再碰面,由势同水火到彼此吸引,越发理解对方的职责与使命,同舟共济,为彼此筑一座城池,守护对方。

权听你说

8频道 晚上8.00

谢宛谕于2009年开拍《当我们同在一起》前夕突然辞演,跟随当时的未婚夫到海外生活。为爱放弃演艺事业的谢宛谕这些年成长了多少?她想追求什么样的幸福?常有贵人相助,误打误撞闯入好莱坞的谢宛谕,会继续展现她的幕前魅力吗?

遗落战境 Oblivion

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

未来的地球被荒漠掩盖,人类被迫搬到空中的卫星居住,士兵杰克哈柏(汤姆克鲁斯饰)是少数留守地球的人类,他负责维修受损的无人巡逻机,与搜集地球剩余的资源,但他意外发现其中另有隐情。

新年泰疯狂 A Moment of Happiness

卫视电影台(星和Ch866,新电信Ch571) 晚上9.30

主演:林明祯、吴旭东。真真梦想成为网红,在闺蜜帮助下,打造出“富家网美版”的真真,把自己包装成公主形象。她遇到泰国背包游客Nat,其实Nat是家境很好的富二代,当“假公主”遇上“真王子”,搞笑故事要怎样美满收场?

帕克丛林淘金 Gold Rush:Parker's Trail S4

探索频道(新电信Ch202) 晚上9.00

1890年代时,在克朗代克淘金潮下,成千上万的人从美国跋涉前进加拿大,一心想着致富,许多因此断送性命。已逝的约翰许纳贝是其中的采矿传奇铁人,他的孙子派克许纳贝突发奇想,决定重新走一遍淘金热的艰辛路程,看自己是否具备与先人一样的能耐。